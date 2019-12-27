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«Великая, родная, близкая»: Алла Пугачёва, Сергей Безруков и Иван Ургант прокомментировали кончину Галины Волчек

27 декабря
2019 год

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27 декабря 2019
26 декабря в одной из московских больниц скончалась режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Новости о госпитализации Галины Борисовны появились 24 декабря: накануне вечером артистка обратилась к врачам «Скорой помощи» с жалобами на боли в грудной клетке. Причиной резкого ухудшения состояния Галины Борисовны могло стать двустороннее воспаление лёгких.

«Великая, родная, близкая»: Алла Пугачёва, Сергей Безруков и Иван Ургант прокомментировали кончину Галины Волчек

Для друзей и коллег Галины Борисовны её кончила стала шокирующей неожиданностью. Алла Борисовна Пугачёва, с которой Волчек была в близких отношениях, переживает невосполнимую потерю друга: «Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», - написала певица в своём Инстаграме.

Пугачёвой вторит Максим Галкин: «Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов…»

«Великая, родная, близкая»: Алла Пугачёва, Сергей Безруков и Иван Ургант прокомментировали кончину Галины Волчек
фото: Галина Волчек с детьми Максима Галкина и Аллы Пугачёвой

Даже редко высказывающийся в соцсетях Иван Ургант на этот раз не смог промолчать: «Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей...Это мама моего друга Дениса. Сегодня её не стало...А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится всё меньше и меньше. Не понимая, что на самом деле меньше становится нас...Прощайте,любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам!»

«Галина Борисовна Волчек. В ней всегда был виден человек...Светлая память. Спасибо вам!,» - написал в своём Инстаграме Максим Виторган.

«Великая, родная, близкая»: Алла Пугачёва, Сергей Безруков и Иван Ургант прокомментировали кончину Галины Волчек
фото: Олег Ефремов и Галина Волчек

Сергей Безруков напомнил своим подписчикам о том, какой вклад в сокровищницу отечественной культуры внесла Волчек: «Не стало Галины Волчек. Почти полвека руководства знаменитым театром «Современник», легендарные спектакли, роли.. Потрясающая личность, обаятельнейший человек, Галина Борисовна - это действительно целая эпоха истории российского театра. И мудрый, талантливый наставник для многих и многих актёров и режиссёров, которые состоялись в профессии и стали Мастерами благодаря ей... Уходит это поколение гигантов, в живых остались единицы, и становится так горько, одиноко. Соболезную «Современнику», соболезную родным и близким Галины Борисовны, светлая ей память...»
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«Великая, родная, близкая»: Алла Пугачёва, Сергей Безруков и Иван Ургант прокомментировали кончину Галины Волчек фотографии
«Великая, родная, близкая»: Алла Пугачёва, Сергей Безруков и Иван Ургант прокомментировали кончину Галины Волчек фотографии
«Великая, родная, близкая»: Алла Пугачёва, Сергей Безруков и Иван Ургант прокомментировали кончину Галины Волчек фотографии
«Великая, родная, близкая»: Алла Пугачёва, Сергей Безруков и Иван Ургант прокомментировали кончину Галины Волчек фотографии
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