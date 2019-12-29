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Кристину Асмус раскритиковали за «поцелуи на камеру» в новом клипе Егора Крида

29 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
29 декабря 2019
Кристина Асмус снялась в безобидном клипе Егора Крида на песню «Love is», а в комментариях к видео соотечественники продолжают шутить про воображаемые рога Гарика Харламова и упрекают актрису в том, что «она со всеми теперь будет на камеру целоваться». Замученная шутками и издевательствами из-за откровенной сцены в фильме «Текст» Кристина могла бы надеяться на короткую коллективную память в условиях перенасыщения информацией. Но, видимо, прошло недостаточное количество времени для того, чтобы людям, наконец, надоело издеваться над актрисой и её мужем.

Кристину Асмус раскритиковали за «поцелуи на камеру» в новом клипе Егора Крида

Кристину Асмус раскритиковали за «поцелуи на камеру» в новом клипе Егора Крида

Помочь доверчивым зрителям вспомнить, что Кристина - актриса, а все её появления на камеру не имеют никакого реального отношения к её личной жизни, не смог даже пародийный характер клипа. В основе видео - классический сюжет о противостоянии разных каст в школе, на фоне которого расцветает симпатия самой популярной девчонки к невзрачному зубриле. Кристина, соответственно, исполняет роль такой девчонки, а белозубый ламинированный Егор Крид пытается изобразить что-то наподобие ботана.

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Кристину Асмус раскритиковали за «поцелуи на камеру» в новом клипе Егора Крида фотографии
Кристину Асмус раскритиковали за «поцелуи на камеру» в новом клипе Егора Крида фотографии
Кристину Асмус раскритиковали за «поцелуи на камеру» в новом клипе Егора Крида фотографии
Кристину Асмус раскритиковали за «поцелуи на камеру» в новом клипе Егора Крида фотографии
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