Кристину Асмус раскритиковали за «поцелуи на камеру» в новом клипе Егора Крида

анонс

Свадьбу актёр хотел бы сыграть за счёт телевидения

«Мы вам на свадьбу подарим гранату»: Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову в жёны свою старшую дочь

29 декабря

«Только мы знаем, какой он дома»: Елизавета Боярская рассказала о характере и привычках отца

Актриса перечислила всё, за что любит Михаила Боярского