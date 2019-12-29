«Только мы знаем, какой он дома»: Елизавета Боярская рассказала о характере и привычках отца

26 декабря Михаил Боярский
отметил 70-летний юбилей, по случаю которого его дочь, актриса Елизавета Боярская написала поздравительную речь в Инстаграме
. В этом неожиданно многословном послании актриса приоткрыла дверь в жизнь семьи и рассказала, за что именно она так любит отца. Оказалось, что Михаил Боярский не только преданный семьянин, но и очень хозяйственный, бережливый человек и придирчивый потребитель.
«Только мы знаем, какой он дома. Какой он папа, муж, брат, дедушка, друг. Какой он уникальный, нежный, добрейший, тонкой души человек. Можно целую вечность перечислять, за что я его люблю, но, всё же, хотя бы начну! За то, что он лучший дед, нянь, самый лучший рассказчик, за то, что все внуки его обожают и считают лучшим другом. За то, что дом — это его крепость, и папа всегда всё берёг для дома. В 90-ые, когда ничего не было, он тащил на себе с гастролей, с выступлений на заводах и прочих концертах: кафель, линолеум, фрукты, обувь, консервы, крупы, технику, дверные ручки, одежду – всё, что выдавали или дарили. Всегда всё в дом, всё для семьи. Благодарю за то что, если я ему предложу съесть устрицу или авокадо, он поморщится и пойдёт есть варёную картошку, селедку с луком и чёрный хлеб с нерафинированным подсолнечным маслом и солью. За то, что в его шкафу есть вещи, которые он купил много лет назад, и они до сих «ненадеванные» — бережёт. За то, что мы подарили ему смартфон, он попользовался 2 дня, сказал, что мы – извращенцы, и по сей день пользуется кнопочным мобильником. За то, что с появлением внуков он перестал курить в квартире, а для него это совсем не просто. За то, что папа всегда встречает меня на вокзале, когда я еду в Москву или возвращаюсь в Питер. За то, что за продуктами у нас в семье ходит папа, и он лучше всех знает, какие покупать огурцы, и из какого творога лучше всего получаются сырники для Андрюши. За то, что ему можно поручить все житейские мелочи, что можно посреди ночи подняться и сказать: болит голова, нужна таблетка — через 2 минуты папа будет в аптеке! За то, что пока он не найдёт то, что нужно, он объездит весь город! За то, что во всех магазинах «Детский Мир», и в Питере, и Москве, его знают все продавщицы и считают его помешанным дедом, потому что он ездит с затертой бумажечкой, на которой от руки написано какого скритчера нет у Андрея в коллекции... И он через день приходит и спрашивает: «Не появился ли Крокшок?» Или ещё кто-то там, хотя сам с трудом выговаривает эти абракадабристые названия. За то, что он блистательный артист! За то, что он никогда не поймёт толк в латте или американо и всегда будет пить растворимый кофе. За то, что он всегда во всём безотказно помогает родственникам (а семья у нас большая), и друзьям. Концерты в детских садах, школах, больницах, санаториях для него обычное дело. За то, что к нам с Серёжей всегда был строг и принципиально наставлял каждому из нас пройти свой путь самостоятельно, без каких-либо поблажек. За то, что всегда честно отзывается о моих ролях и в театре и в кино, и одинаково щедр: и на похвалу, и на критику и хулу. За то, что у нас часто возникают интересные профессиональные, человеческие, гражданские, политические, художественные споры, но невозможно представить, что мы можем вступить в конфликт. За то, что это всегда интереснейшие, горячие разговоры. За то, что папа делает на даче самый вкусный шашлык на свете. За то, что на даче мы ходим в штанах с вытянутыми коленками и лузгаем семечки. За то, что папа очень бережёт память о своей семье, не только о родителях и брате, о всей семье. За то, что мы передаём знания о наших предках от поколения к поколению. За то, что папа влюбился в мою маму, и мы с Сережей появились на свет. За то, что папа очень любит и уважает моего мужа. Бережёт и ценит личное пространство нашей семьи и наши взгляды на воспитание детей. За то, что мы празднуем дни рождения друг друга всегда в 00:00 и поём «Happy Birthday», а если мы не рядом, то звоним друг другу и тоже поём. За то, что он верен своему слову, мнению и не меняет коней на переправе. За то, что папа — центр нашей семьи, всей нашей огромной семьи, он — вожак нашей стаи»
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