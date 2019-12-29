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«Мы вам на свадьбу подарим гранату»: Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову в жёны свою старшую дочь

29 декабря
2019 год

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29 декабря 2019
Иван Охлобыстин стал героем очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», на которую пришёл в сопровождении своей старшей дочери Анфисы. Всего у актёра и его жены Оксаны Охлобыстиной шестеро детей: двое сыновей и четыре дочери. Когда ведущий спросил своего гостя, какие чувства он испытывает перед перспективой того, что ему скоро выдавать замуж четырех дочерей, Охлобыстин рассказал о том, как готовит девушек к выбору избранника: «Я им говорю: Девочки, всегда проверяйте женихов. В минуту откровения, а оно обязательно наступит, в минуту доверия загляните к нему в глаза и скажите «Любимый, я готова тебе родить десять детей». И если вы увидите какое-то колебание - это не ваш уровень, это движок не от вашей модели».

«Мы вам на свадьбу подарим гранату»: Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову в жёны свою старшую дочь

Затем актёр рассказал уже известную историю о том, как отвадил жениха своей 20-летней дочери Вари, добавив, что жених был слишком худенький и слабенький для неё. И тут же перешёл в наступление, попытавшись сосватать Корчевникову свою старшую дочь Анфису: «Никто не хочет сниматься в передачах, ни дети, ни жена. Ни деньгами не зазовешь, ни славой. А я Анфисе сказал, что, может, жених будет. И только так уговорил. Она пришла только из-за тебя. Ты работящий, проверенный человек уже, короче, засылай сватов, там разберемся уже».

Анфиса призналась, что во всём советуется с папой: по поводу молодых людей, по поводу принятия решений, касающихся работы и всего остального. Но не смотря на то, что такой патриархальный уклад рисует в воображении атмосферу диктатуры, обстановка в семье, судя по всему, достаточно демократичная. По крайней мере, Иван не стал препятствовать, когда Анфиса решила сделать себе татуировку с изображением большого орла на спине.

«Мы вам на свадьбу подарим гранату»: Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову в жёны свою старшую дочь

«Ко всему, о чём советуется дочка, я отношусь отрицательно. Но когда она приходит в 25-й раз с этим, ты в итоге понимаешь, что надо поменять отношение. Всё равно это будет сделано, всё равно это родная кровинушка. Вот с работы она уходит. Куда она уходит, непонятно. Она едет в Германию поучить язык, а я считаю, что легкомысленно уходить из такой прекрасной компании, в которой она работала, такую работу она никогда не найдёт. Но я и особо протестовать не могу - я бы тоже не стал работать на работе, которая мне не нравится».

Корчевников напомнил Охлобыстину о прошлой встрече, извинился за то, что за год так и не смог найти время и ответить на приглашение актёра прийти в гости, и пообещал прийти. «Приходи, - позвал Охлобыстин. - У меня невеста на выданье. Всё умеет, всё делает. Тебе, правда, придется от одной работы отказаться. Возьмём работу пожирнее, с молодой женой тебе на двух работах никак нельзя. Потому что она скучать будет, а она любит скалолазание, путешествие, она мир любит посмотреть, покушать не против, выпить может, от хулиганов защитит. И всегда оптимизм, всегда пламенный мотор - это вообще свойственно нам. Вот мы с Оксаной решили, что мы умрём в один день от одной гранаты. Мы вам на свадьбу подарим гранату. Главное, что мы за счёт телевидения свадьбу должны справить. Что свои деньги тратить? Детей много» .


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«Мы вам на свадьбу подарим гранату»: Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову в жёны свою старшую дочь фотографии
«Мы вам на свадьбу подарим гранату»: Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову в жёны свою старшую дочь фотографии
«Мы вам на свадьбу подарим гранату»: Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову в жёны свою старшую дочь фотографии
«Мы вам на свадьбу подарим гранату»: Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову в жёны свою старшую дочь фотографии
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