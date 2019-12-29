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Кристина Асмус оказалась в больнице

29 декабря
2019 год

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29 декабря 2019
В последнее время Кристине Асмус приходится нелегко – она уже несколько раз становилась объектом нападок со стороны общественности. То интернет-пользователям не понравились слишком откровенные постельные сцены в фильме «Текст» с ее участием, а недавно их возмутило то, что актриса «целовалась на камеру» с Егором Кридом в его клипе. К тому же, у Кристины очень плотный график – она занята сразу в нескольких спектаклях, а также снимается в новом полнометражном фильме Александра Гаврилова «Escape». На днях Асмус сообщила своим подписчикам в Инстаграме, что находится в больнице.

Кристина Асмус оказалась в больнице

Впервые на сильную усталость актриса пожаловалась во время съемок в клипе Егора Крида. Вернувшись с ночной смены, она рассказала, что ей приходится работать в сложных условиях. Однако актриса подчеркнула, что любит свою работу и совсем не устала от нее. Однако через несколько дней Кристина пожаловалась на хроническую усталость.

«С середины сентября я нахожусь в режиме - «выжить». Я спала за всё это время столько... сколько, наверное, дней за 5 спят», - призналась она.

Актриса уверена, что страдает из-за «синдрома отличницы».

«Я решительно не умею отдыхать. He умею расслабляться. Вообще. Даже дома или в отпуске я постоянно куда-то бегу, что-то учу, пишу, придумываю, расписываю, собираю. И всегда тороплюсь. И нервничаю тоже постоянно».

И вот итог – Кристина оказалась в больнице. Её иммунитет дал сбой.

Кристина Асмус оказалась в больнице

«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит, я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Спектакли с высокой температурой, встреча с победителями #текстконкурс из последних сил, одна скорая, вторая, в итоге забрали.Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии. Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск. Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет», - рассказала актриса.
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Кристина Асмус оказалась в больнице фотографии
Кристина Асмус оказалась в больнице фотографии
Кристина Асмус оказалась в больнице фотографии
Кристина Асмус оказалась в больнице фотографии
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