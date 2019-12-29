Кристина Асмус оказалась в больнице

В последнее время Кристине Асмус
приходится нелегко – она уже несколько раз становилась объектом нападок со стороны общественности. То интернет-пользователям не понравились слишком откровенные постельные сцены
в фильме «Текст»
с ее участием, а недавно их возмутило то, что актриса «целовалась на камеру»
с Егором Кридом
в его клипе. К тому же, у Кристины очень плотный график – она занята сразу в нескольких спектаклях, а также снимается в новом полнометражном фильме Александра Гаврилова «Escape»
. На днях Асмус сообщила своим подписчикам в Инстаграме
, что находится в больнице.
Впервые на сильную усталость актриса пожаловалась во время съемок в клипе Егора Крида. Вернувшись с ночной смены, она рассказала, что ей приходится работать в сложных условиях. Однако актриса подчеркнула, что любит свою работу и совсем не устала от нее. Однако через несколько дней Кристина пожаловалась на хроническую усталость.
«С середины сентября я нахожусь в режиме - «выжить». Я спала за всё это время столько... сколько, наверное, дней за 5 спят»
, - призналась она.
Актриса уверена, что страдает из-за «синдрома отличницы».
«Я решительно не умею отдыхать. He умею расслабляться. Вообще. Даже дома или в отпуске я постоянно куда-то бегу, что-то учу, пишу, придумываю, расписываю, собираю. И всегда тороплюсь. И нервничаю тоже постоянно»
.
И вот итог – Кристина оказалась в больнице. Её иммунитет дал сбой.
«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит, я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Спектакли с высокой температурой, встреча с победителями #текстконкурс из последних сил, одна скорая, вторая, в итоге забрали.Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии. Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск. Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет»
, - рассказала актриса.