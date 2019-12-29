В Москве простились с Галиной Волчек

В здании театра «Современник» на Чистопрудном бульваре прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Галиной Волчек
, которая скончалась 26 декабря на 87 году жизни. Проститься с актрисой приехали сотни людей, среди которых ее поклонники, друзья и коллеги.
Церемонию открыл актер Сергей Гармаш
. Он зачитал телеграмму президента России Владимира Путина
со словами соболезнования и поддержки родным актрисы.
«Галина Борисовна Волчек была уникально талантливым и душевно щедрым человеком, настоящим тружеником и творцом. Ее искренне любили миллионы людей за замечательные работы в кинематографе, удивительное обаяние и доброжелательность и, конечно, за творческую смелость и готовность твердо отстаивать свои идеалы, за безграничную преданность высоким художественным принципам легендарного «Современника», служению которому она посвятила себя и всю свою жизнь. Кончина Галины Борисовны Волчек — огромная, невосполнимая потеря для всех нас, для отечественной культуры, для родного театра и многочисленных воспитанников, которые, уверен, продолжат ее дело»
, — сказано в сообщении президента, адресованном сыну Галины Борисовны Денису Евстигнееву
.
Проститься с художественным руководителем театра «Современник» пришли многие деятели искусства, в том числе актриса Александра Захарова
, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
, актеры Михаил Ефремов
, Ингеборга Дапкунайте
, Владимир Машков
, Максим Галкин
, Кристина Орбакайте
, Филипп Киркоров
и другие.
Актриса Александра Захарова, дочь художественного руководителя театра «Ленком», отметила, что судьбы ее отца и Галины Борисовны переплетены. Марк Захаров
тоже ушел из жизни в этом году.
«Более 40 лет они строили два лучших театра в Москве. Никогда не соперничали. Они дружили... и ушли в один год. В год театра уходят могикане»
, — сказала Захарова.
Александр Ширвиндт, близкий друг Волчек, выступил с траурной речью.
«Я шел, вспоминал — 63 года получается нашей дружбе, общению. Довольно большой срок. Что такое Галочка? Такой триптих ее существа, я думаю: талант, мудрость и смелость. Причем это все на протяжении ее жизни как поступки, а не как теоретическое пребывание в этих ипостасях. Ведь, подумайте, на этой сцене я помню «Вирджинию Вульф», я могу это сравнить, может быть, только с Раневской, «Дальше тишина», по скрупулезности, точности, филигранности актерского мастерства, мощи, разнообразию. Она ведь была совершенно затворницей. Она была абсолютно в этом мире, в этой жизни, она знала про эту страну все и всегда, тонко сопротивляясь и где-то мудро-мудро приспосабливаясь, добивалась своего»
, - отметил Ширвиндт.
Владимир Машков произнес слова благодарности артистке.
«Бесконечно пусто и бесконечно одиноко. Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы с нами были, но вы с нами и будете всегда. Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила, воля и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь. Ваша любовь бесконечна, и она не пройдет никогда, будет в наших сердцах, в наших душах. Спасибо!»
, - сказал Машков.
Александр Олешко
поделился воспоминаниями о работе с Галиной Борисовной Волчек в «Современнике».
«Я ей благодарен за то, что она всегда была горой за новое поколение, отстаивала молодежь. Говорю это, основываясь на своей собственной жизни в «Современнике». Только за первый год работы в нем я сыграл четыре премьеры с легендарными актерами. Такой старт я не забуду никогда»
, - сказал Александр Олешко, который ранее входил в труппу «Современника».
Артистку похоронили на Новодевичьем кладбище.