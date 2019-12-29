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В Москве простились с Галиной Волчек

29 декабря
2019 год

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29 декабря 2019
В здании театра «Современник» на Чистопрудном бульваре прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря на 87 году жизни. Проститься с актрисой приехали сотни людей, среди которых ее поклонники, друзья и коллеги.

В Москве простились с Галиной Волчек

Церемонию открыл актер Сергей Гармаш. Он зачитал телеграмму президента России Владимира Путина со словами соболезнования и поддержки родным актрисы.

В Москве простились с Галиной Волчек

«Галина Борисовна Волчек была уникально талантливым и душевно щедрым человеком, настоящим тружеником и творцом. Ее искренне любили миллионы людей за замечательные работы в кинематографе, удивительное обаяние и доброжелательность и, конечно, за творческую смелость и готовность твердо отстаивать свои идеалы, за безграничную преданность высоким художественным принципам легендарного «Современника», служению которому она посвятила себя и всю свою жизнь. Кончина Галины Борисовны Волчек — огромная, невосполнимая потеря для всех нас, для отечественной культуры, для родного театра и многочисленных воспитанников, которые, уверен, продолжат ее дело», — сказано в сообщении президента, адресованном сыну Галины Борисовны Денису Евстигнееву.

Проститься с художественным руководителем театра «Современник» пришли многие деятели искусства, в том числе актриса Александра Захарова, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Михаил Ефремов, Ингеборга Дапкунайте, Владимир Машков, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и другие.

В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с Галиной Волчек

Актриса Александра Захарова, дочь художественного руководителя театра «Ленком», отметила, что судьбы ее отца и Галины Борисовны переплетены. Марк Захаров тоже ушел из жизни в этом году.

«Более 40 лет они строили два лучших театра в Москве. Никогда не соперничали. Они дружили... и ушли в один год. В год театра уходят могикане», — сказала Захарова.

В Москве простились с Галиной Волчек

Александр Ширвиндт, близкий друг Волчек, выступил с траурной речью.

«Я шел, вспоминал — 63 года получается нашей дружбе, общению. Довольно большой срок. Что такое Галочка? Такой триптих ее существа, я думаю: талант, мудрость и смелость. Причем это все на протяжении ее жизни как поступки, а не как теоретическое пребывание в этих ипостасях. Ведь, подумайте, на этой сцене я помню «Вирджинию Вульф», я могу это сравнить, может быть, только с Раневской, «Дальше тишина», по скрупулезности, точности, филигранности актерского мастерства, мощи, разнообразию. Она ведь была совершенно затворницей. Она была абсолютно в этом мире, в этой жизни, она знала про эту страну все и всегда, тонко сопротивляясь и где-то мудро-мудро приспосабливаясь, добивалась своего», - отметил Ширвиндт.

Владимир Машков произнес слова благодарности артистке.

В Москве простились с Галиной Волчек

«Бесконечно пусто и бесконечно одиноко. Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы с нами были, но вы с нами и будете всегда. Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила, воля и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь. Ваша любовь бесконечна, и она не пройдет никогда, будет в наших сердцах, в наших душах. Спасибо!», - сказал Машков.

Александр Олешко поделился воспоминаниями о работе с Галиной Борисовной Волчек в «Современнике».

«Я ей благодарен за то, что она всегда была горой за новое поколение, отстаивала молодежь. Говорю это, основываясь на своей собственной жизни в «Современнике». Только за первый год работы в нем я сыграл четыре премьеры с легендарными актерами. Такой старт я не забуду никогда», - сказал Александр Олешко, который ранее входил в труппу «Современника».

В Москве простились с Галиной Волчек

Артистку похоронили на Новодевичьем кладбище.
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В Москве простились с Галиной Волчек фотографии
В Москве простились с Галиной Волчек фотографии
В Москве простились с Галиной Волчек фотографии
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