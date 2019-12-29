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Годовалая дочь Анастасии Заворотнюк появилась в ледовом шоу Татьяны Навки

29 декабря
2019 год

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29 декабря 2019
Муж Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, исполняет одну из главных ролей в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». На днях состоялась премьера сказки в московском Дворце спорта «Мегаспорт». После завершения представления Татьяна Навка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.

Годовалая дочь Анастасии Заворотнюк появилась в ледовом шоу Татьяны Навки

Для Петра это стало приятной неожиданностью. В этот трогательный момент фигурист не смог сдержать слез. Он взял девочку на руки и прокатился с ней по льду под громкие аплодисменты публики.

Годовалая дочь Анастасии Заворотнюк появилась в ледовом шоу Татьяны Навки

Годовалая дочь Анастасии Заворотнюк появилась в ледовом шоу Татьяны Навки

«Она впервые сегодня здесь, это сюрприз для папы», — сказала Навка. В этот момент участники шоу вышли на поклон. А Чернышев вместе с маленькой Милой уехал вглубь сцены и продолжил играть с дочкой.
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Годовалая дочь Анастасии Заворотнюк появилась в ледовом шоу Татьяны Навки фотографии
Годовалая дочь Анастасии Заворотнюк появилась в ледовом шоу Татьяны Навки фотографии
Годовалая дочь Анастасии Заворотнюк появилась в ледовом шоу Татьяны Навки фотографии
Годовалая дочь Анастасии Заворотнюк появилась в ледовом шоу Татьяны Навки фотографии
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