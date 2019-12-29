Годовалая дочь Анастасии Заворотнюк появилась в ледовом шоу Татьяны Навки

Муж Анастасии Заворотнюк
, фигурист Петр Чернышев
, исполняет одну из главных ролей в ледовом шоу Татьяны Навки
«Спящая красавица. Легенда двух королевств». На днях состоялась премьера сказки в московском Дворце спорта «Мегаспорт». После завершения представления Татьяна Навка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.
Для Петра это стало приятной неожиданностью. В этот трогательный момент фигурист не смог сдержать слез. Он взял девочку на руки и прокатился с ней по льду под громкие аплодисменты публики.
«Она впервые сегодня здесь, это сюрприз для папы»
, — сказала Навка. В этот момент участники шоу вышли на поклон. А Чернышев вместе с маленькой Милой уехал вглубь сцены и продолжил играть с дочкой.