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Антон Батырев поблагодарил читателей Кино-Театр.Ру

29 декабря
2019 год

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29 декабря 2019
Кино-Театр.Ру подвёл итоги 2019 года, назвав самых популярных актёров сайта на основании статистики просмотров персональных страниц. Возглавил список самых популярных актёров Антон Батырев, известный публике по роли в украинском сериале «Ничто не случается дважды», - именно его страничка на сайте Кино-Театр.Ру пользовалась невероятным спросом у читателей в уходящем году.

Антон Батырев поблагодарил читателей Кино-Театр.Ру

Антона этот подарок под ёлочку очень удивил и порадовал: «Спасибо огромное сайту Кино-Театр.Ру за такую новость, спасибо зрителям за то, что я им ещё не надоел. Я очень рад, что работы с моим участием вызывают такой интерес, продолжаю в том же духе и даже немного больше. В 2020-ом году выйдет ещё несколько работ, но каких именно, озвучивать пока не могу. Хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом и пожелать всем всего самого искреннего, тёплого и взаимного!!»
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Антон Батырев поблагодарил читателей Кино-Театр.Ру фотографии
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