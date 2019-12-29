Антон Батырев поблагодарил читателей Кино-Театр.Ру

Кино-Театр.Ру
подвёл итоги 2019 года, назвав самых популярных актёров сайта на основании статистики просмотров персональных страниц
. Возглавил список самых популярных актёров Антон Батырев
, известный публике по роли в украинском сериале «Ничто не случается дважды»
, - именно его страничка на сайте Кино-Театр.Ру
пользовалась невероятным спросом у читателей в уходящем году.
Антона этот подарок под ёлочку очень удивил и порадовал: «Спасибо огромное сайту Кино-Театр.Ру за такую новость, спасибо зрителям за то, что я им ещё не надоел. Я очень рад, что работы с моим участием вызывают такой интерес, продолжаю в том же духе и даже немного больше. В 2020-ом году выйдет ещё несколько работ, но каких именно, озвучивать пока не могу. Хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом и пожелать всем всего самого искреннего, тёплого и взаимного!!»