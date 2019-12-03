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Юлий Гусман ответил на заявление Сергея Светлакова о жесткой цензуре в КВН

3 декабря
2019 год

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3 декабря 2019
Недавно Сергей Светлаков стал гостем программы «Вечерний Ургант». В беседе с Иваном Ургантом актер затронул и тему КВН. Но воспоминания Светлакова об игре были далеко не самыми позитивными. Так, он рассказал, что в эфир не попала шутка про Юлия Гусмана из последней игры «Встреча выпускников». Однако актер воспользовался случаем и рассказал ее у Урганта. Он в образе персонажа из «Наша Russia» сообщил всему залу адрес отеля Гусмана после его негативной реакции на разминку команды и плохих оценок жюри.

Юлий Гусман ответил на заявление Сергея Светлакова о жесткой цензуре в КВН

Кроме того, Сергей рассказал, что некоторые шутки не выходят в эфир, если они не нравятся жене Александра Маслякова. По мнению Сергея, она практически главный цензор программы.

Реакция мэтра КВН не заставила себя ждать. Спустя несколько часов после выхода передачи с участием Светлакова в эфир его слова прокомментировал Юлий Гусман. Он заявил, что злополучная шутка не вошла в эфир, потому что редакторы посчитали ее недостаточно смешной, а не из-за его личной обиды.

Юлий Гусман ответил на заявление Сергея Светлакова о жесткой цензуре в КВН

«Честно говоря, я не понял совершенно, о чём идёт речь. Вполне возможно, что у «Уральских пельменей» это считается шуткой, но я шутку там не заметил. Я в своей жизни не вырезал ни одной шутки, хотя слышал их много за последние 60 лет. Шутки вырезают только у******, это бред какой-то. Может вырезали потому, что она показалась несмешной редакторам, это может быть. Мне тоже показалась несмешной, но вырезать я бы ничего не стал», - цитирует Гусмана telegram-канал «Подъем».
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Юлий Гусман ответил на заявление Сергея Светлакова о жесткой цензуре в КВН фотографии
Юлий Гусман ответил на заявление Сергея Светлакова о жесткой цензуре в КВН фотографии
Юлий Гусман ответил на заявление Сергея Светлакова о жесткой цензуре в КВН фотографии
Юлий Гусман ответил на заявление Сергея Светлакова о жесткой цензуре в КВН фотографии
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