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Ольга Гобзева рассказала, почему ушла в монастырь

3 декабря
2019 год

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3 декабря 2019
Актриса Ольга Гобзева, известная своими ролями в картинах «Мне двадцать лет» и «Крылья» накануне 50-летия решила бросить карьеру в кино и уйти в монастырь. В 1991 году Ольга приняла монашеский постриг в Свято-Введенском женском монастыре, а в 1992 году она стала инокиней Русской православной церкви.

Ольга Гобзева рассказала, почему ушла в монастырь

Долгое время СМИ и поклонники артистки ломали голову, почему же так случилось. Некоторые думали, что Ольга не выдержала конкуренции, а другие полагали, что во всем виновата неразделённая любовь. Были также версии, что в монастырь её устроили по блату. В беседе с журналистом издания «Московский Комсомолец» Ольга, наконец, рассказала об обстоятельствах своего ухода от мирской суеты.

Ольга снялась в 50 фильмах, и имела все шансы построить более успешную карьеру, но ещё в молодости отличалась несговорчивостью: «Я могла сделать более успешную карьеру, но часто не соглашалась с режиссерами. Один из них — известный ленинградский кинематографист — считал, что с его стороны честно и благородно сказать актрисе, что она будет сниматься в том случае, если станет его женой или любовницей. А я была тогда совсем девочкой. Мне было 18, и я снималась в эпизоде. А режиссер считал, что облагодетельствовал меня. Ужас! Я никогда не была в эйфории от того, что поучаствовала в знаменитом фильме. А тут — какая-то купля-продажа. Но режиссер хотя бы был откровенен и в некоторой степени поступил благородно, назвав все своими именами. Внешне у него блистательная судьба, как и у той актрисы, которая в итоге снялась в его картине. Но я ни секунды не жалею о том, что все это меня миновало».

Ольга совсем, что называется, не планировала уйти в монастырь - её постриг стал результатом неожиданных предложений и благословений. На постриг Ольгу благословили за рекордно короткое время - отсюда и потянулись сплетни о том, что артистка устроилась в монастырь по блату:

«Меня ведь никто не посылал в монахини. Ничего подобного даже в голову не приходило. У меня был духовный отец (уже более сорока лет он является моим духовным наставником, дай Бог ему здоровья), и я попросила у него благословения. Как-то я спросила: «Батюшка, меня зовут в монастырь поговеть на Великий пост». — «Поезжай», — ответил он. «Батюшка, а вдруг постригут?» — «На все воля не наша, а Божья. В монастырь только Господь за руку приводит. Другого нет пути».
Таким был наш разговор, и я спокойно поехала. Поговела три дня. В первые дни в монастыре вообще ничего не едят. Потом появился владыко и благословил меня послушницей — буквально через два дня моего пребывания в монастыре. А воскресенье первой недели поста заканчивалось праздником Торжества православия. И меня постригли. Был шок. То есть в глубине души я понимала: происходит что-то правильное и глубокое. На внешнем уровне это воспринималось иначе. Кто-то решил, что артистку постригли по блату. Но по блату такое не происходит».

Ольга Гобзева рассказала, почему ушла в монастырь

Но выбор Ольги не запер её в стенах монастыря и не отрезал от окружающего мира - она общается с родственниками и много путешествует: «Несколько раз была в Китае. Меня поразили там дома-призраки, где никто не живет. Их строят на будущее, для детей и внуков, и недостраивают. Я побывала в Египте. Какие же там пирамиды и, главное, монастыри, относящиеся к третьему–седьмому векам! Мы ездили по всем монастырям — Святого Антония, Святого Павла и Святого Макария. Нас сопровождал монах Макарий. У него такой лик! Я попросила его: «Помолитесь о нас, батюшка, чтобы наше путешествие складывалось». И он серьезно помолился. Все прошло без сучка и задоринки».

Однако Ольга всей душой любит Россию и не раз признавалась, что никогда бы не смогла покинуть родную страну: ««Отъезд трагичен для русского человека. Я не могу понять, как можно покинуть свою страну. Допустим, у меня отец пьяница, а мама наркоманка, или они мелкие жулики. Но это мои родители, моя родина.
Часто неверный шаг меняет архетип человека, особенно молодого. Я чувствовала в Олеге Видове какой-то трагизм, и дело тут не только в его отъезде. Наташа Кустинская — прелестная, красивая студентка и актриса — вдруг согласилась быть такой, какой ее хотели видеть. Не хочу сравнивать ее жизнь с судьбой Олега Видова: он все-таки был юношей. Но вся жизнь Наташи впоследствии привела ее к глубокому одиночеству и трагедии. Она потеряла какой-то внутренний стержень, который наверняка был у нее. Во всяком случае, я его видела»».
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персоны
Олег ВидовОльга ГобзеваНаталья Кустинская

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Ольга Гобзева рассказала, почему ушла в монастырь фотографии
Ольга Гобзева рассказала, почему ушла в монастырь фотографии
Ольга Гобзева рассказала, почему ушла в монастырь фотографии
Ольга Гобзева рассказала, почему ушла в монастырь фотографии
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