СМИ: Данила Козловский купил особняк в Испании

Российский актер и продюсер Данила Козловский приобрел в Испании дом в связи с предстоящим рождением первенца
. Об этом сообщает издание Starhit
со ссылкой на слова друзей артиста.
По словам друзей Козловского, он купил небольшой особняк рядом с морем недалеко от Малаги. Они также отметили, что пока в особняке живут родные актера.
«Сейчас в этом доме в основном бывают его мама Надежда Николаевна и отчим Сергей. Сам Данила наезжает нечасто. Особнячок небольшой, находится примерно в 30 километрах от Малаги, рядом с морем. Там есть и бассейн, и небольшой садик, и веранда — все условия для приятного времяпровождения».
Пока возлюбленная Козловского находится в положении, она проводит время в Америке. Актриса и модель Ольга Зуева
собирается родить ребенка в США.