Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

СМИ: Данила Козловский купил особняк в Испании

3 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
3 декабря 2019
Российский актер и продюсер Данила Козловский приобрел в Испании дом в связи с предстоящим рождением первенца. Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на слова друзей артиста.

СМИ: Данила Козловский купил особняк в Испании

По словам друзей Козловского, он купил небольшой особняк рядом с морем недалеко от Малаги. Они также отметили, что пока в особняке живут родные актера.

«Сейчас в этом доме в основном бывают его мама Надежда Николаевна и отчим Сергей. Сам Данила наезжает нечасто. Особнячок небольшой, находится примерно в 30 километрах от Малаги, рядом с морем. Там есть и бассейн, и небольшой садик, и веранда — все условия для приятного времяпровождения».

Пока возлюбленная Козловского находится в положении, она проводит время в Америке. Актриса и модель Ольга Зуева собирается родить ребенка в США.
версия для печати
Ссылки по теме
СМИ: Данила Козловский и Ольга Зуева станут родителями
«У Дани много подруг»: Ольга Зуева рассказала о первой встрече с Козловским и о ревности
Поиск по меткам
Звёздылюбовьсемья
персоны
Ольга ЗуеваДанила Козловский

фотографии >>
СМИ: Данила Козловский купил особняк в Испании фотографии
СМИ: Данила Козловский купил особняк в Испании фотографии
СМИ: Данила Козловский купил особняк в Испании фотографии
СМИ: Данила Козловский купил особняк в Испании фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валентин Гидулянов
28 ноября ушёл из жизни художник-постановщик Валентин Гидулянов.
Стефан Данаилов
27 ноября ушёл из жизни болгарский актёр Стефан Данаилов.

День рождения >>

Леонидс Грабовскис
Татьяна Гурецкая
Нина Дорошина
Елена Дробышева
Марина Орёл
Мила Сивацкая
Анна Стэн
Никита Тарасов
Софья Шуткина
Майкл Ангарано
Дженна Дьюан
Холли Мери Комбс
Джулианна Мур
Аманда Сейфред
Брендан Фрейзер
Дэрил Ханна
все родившиеся 3 декабря >>

Афиша кино >>

Встреча с Горбачёвым
биография, исторический фильм
Великобритания, Германия, США, 2018
21 мост
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Война токов
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Пароль: Хаус
научная фантастика, триллер
Испания, 2018
Рождество на двоих
комедия, мелодрама
Великобритания, 2019
Тёмная ночь
драма
США, 2016
Эспен в поисках Золотого замка
приключения, фэнтези
Норвегия, Чехия, 2019
Аэронавты
биография, драма, приключения
Великобритания, США, 2019
Зверь
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2019
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
Простой карандаш
драма
Россия, 2019
Решала. Нулевые
драма, триллер
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен