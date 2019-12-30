Зак Эфрон подхватил острую инфекцию в Папуа - Новой Гвинее

В конце ноября 2019 года американский актёр Зак Эфрон
решил нащупать границы собственных возможностей и отправился в джунгли Папуа – Новой Гвинеи, чтобы снять реалити-шоу о выживании в экстремальных условиях под дразнящим судьбу названием «Убивая Зака Эфрона».
Анонсируя своё шоу, актёр был полон самых смелых надежд: «Я намерен показать класс в экстремальных условиях и найти любую возможность проверить себя на прочность на всех уровнях. Мне не терпится исследовать неизведанную территорию и обнаружить то, что для меня припасло это неожиданное приключение»
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Однако в эти радужные героические планы вмешалась проза жизни. Незадолго до Рождества съёмки пришлось свернуть, а покорителя джунглей - экстренно госпитализировать. Во время очередного похода по джунглям Зак почувствовал себя плохо, и был эвакуирован командой спасателей в австралийский госпиталь с подозрением на брюшной тиф. Актёр провёл в больнице около недели, после чего медики разрешили ему уехать в Лос-Анджелес, чтобы встретить праздники с родными.
Всех, кто переживал за его здоровье, Зак поспешил успокоить в своём Твиттере: «Очень благодарен всем, кто справлялся о моём состоянии. Я действительно заболел в Папуа - Новой Гвинее, но достаточно быстро пришёл в себя и завершил своё замечательное трехнедельное путешествие»
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