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«Эрнст офигенный»: Ксения Собчак об отношениях Софьи Эрнст с мужем

30 декабря
2019 год

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30 декабря 2019
Осторожно, Собчак мало не бывает! По крайней мере, так думает сама Ксения Собчак, презентовавшая на днях своё новое шоу «Собчак без сахара», которое будет выходить на сервисе Яндекс.Эфир. В этом шоу, наигравшись в интеллектуальную эволюцию, Ксения Анатольевна частично возвращается к образу Блондинки в шоколаде: капризничает, самодурствует и делится со зрителями своим драгоценным мнением. Призрачным соведущим Собчак стал инстаграм-блогер ТехноСергей. Вместе с ТехноСергеем Ксения Анатольевна планирует обсуждать «нравы большого города без купюр».

«Эрнст офигенный»: Ксения Собчак об отношениях Софьи Эрнст с мужем

Первый выпуск этого «глянцевого шоу» посвящен обсуждению возвращения моды на нулевые. В рамках выпуска в рубрике «Медиатрэш» Собчак дерзнула прокомментировать интервью Софьи Эрнст журналу Tatler.

«Tatler» взял интервью у Софьи Эрнст, где она предстала этакой милой дурочкой, влюбленной в умного классного парня. Оказалось, что прямо на свиданиях Софья читала под столом Википедию, чтобы поддержать разговор с Константином Львовичем, готовилась к встречам с Эрнстом по книгам, и могла отменить встречу, если чувствовала себя недостаточно к ней подготовленной. Ну, кстати, в этом я её понимаю, потому что, когда я общаюсь с Константином Львовичем, у меня каждый раз трясутся поджилки. Он, правда, очень образованный человек, и каждую секундочку у тебя есть возможность почувствовать себя необразованной идиоткой. Это не очень приятно.
Оказывается, Софья Эрнст даже после близости называла его на «вы». Вот это новая искренность, кстати, такие вещи рассказывать журналу «Tatler». Эрнст офигенный. Ну вот объективно. Я бы вдул, как говорится. Эрнст — очень умный и талантливый человек. Женщины влюбляются в талант и в ум».
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«Эрнст офигенный»: Ксения Собчак об отношениях Софьи Эрнст с мужем фотографии
«Эрнст офигенный»: Ксения Собчак об отношениях Софьи Эрнст с мужем фотографии
«Эрнст офигенный»: Ксения Собчак об отношениях Софьи Эрнст с мужем фотографии
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