Шэрон Стоун заблокировали на популярном сайте знакомств

60-летняя звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун
поделилась со своими подписчиками в Инстаграме забавной историей. Как известно, у Шэрон после инсульта не было серьезных долгосрочных отношений. Не так давно актрисе приписывали роман с итальянским журналистом Энцо Курсио, но эти отношения завершились, едва начавшись.
Шэрон не растерялась и зарегистрировалась на популярном в США сайте знакомств Bumble. Но её аккаунт быстро заблокировали. Пользователи не поверили, что она та, за кого себя выдаёт, и наябедничали администрации сайта. Шэрон с юмором отнеслась к этой ситуации, опубликовав скриншот своей страницы и обратившись к администрации сайтас просьбой вернуть ей доступ в клуб одиноких сердец
: «Я зарегистрировалась на сайте знакомств @bumble, и они заблокировали мой аккаунт. Некоторые пользователи просто не поверили, что я - это я! Эй, @bumble, быть мной - это разве повод для исключения? Не закрывайте для меня этот улей»
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