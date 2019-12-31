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«Папа мой выбор не одобряет»: Мария Машкова рассказала о переезде в Америку

31 декабря
2019 год

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31 декабря 2019
Два года назад актриса Мария Машкова вместе с мужем Александром Слободяником и двумя дочерьми переехала жить в Лос-Анджелес. На залитой слезами актёров голливудской земле Мария решила начать всё заново - она посещает школу актёрского мастерства, где учится импровизировать на английском языке. Но и с отечественным кино Мария не спешит разрывать связи: актриса регулярно снимается в кино и сериалах (в 2018 году вышло 6 проектов с её участием). Впрочем, по признанию Марии, на зарплату российской актрисы в Америке особенно не разгуляешься. О чём она и рассказала своим подписчикам в Инстаграме.

«Папа мой выбор не одобряет»: Мария Машкова рассказала о переезде в Америку

«Когда ты принимаешь решение жить на две страны, ты сталкиваешься с двумя реакциями от добрых соотечественников. Первая: кому ты нужна в этой Америке? Вторая: ага! А денежки-то наши, родимые, с**а, вывозишь.
Спешу разочаровать: если ты не начинаешь работать параллельно в новой стране, на зарплату русской актрисы не прожить. А жаль, конечно. Поддерживают тебя единицы. В лучшем случае, тактично молчат.
Если повезёт - один из родителей с тобой! Спасибо, мама! Папа мой выбор не одобряет и машины с домами мне здесь не покупает. Тоже, кстати, жаль. Если бы не мой муж, который с 12 лет живёт в Америке, я бы вряд ли решилась на такой шаг. Если бы Саша не распаковывал мои чемоданы первые годы жизни и терпеливо объяснял, что просто нужно время, я бы уже давно вернулась.
Твоя карьера в новой стране обнулена, и тебе надо работать ещё больше, ещё отчаяней. Как в России, в которой из-за твоего отсутствия по полгода, неизбежно теряешь работу, так и в Америке, где не только про тебя, но даже про папу, какой бы он секс-символ на родной земле ни был, никто не слышал».
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«Папа мой выбор не одобряет»: Мария Машкова рассказала о переезде в Америку фотографии
«Папа мой выбор не одобряет»: Мария Машкова рассказала о переезде в Америку фотографии
«Папа мой выбор не одобряет»: Мария Машкова рассказала о переезде в Америку фотографии
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