Никита Ефремов рассказал о роли ангарского маньяка в новом сериале Константина Богомолова

В прокат вышла четвертая часть российского мультфильма «Иван Царевич и Серый волк»
, в которой актер Никита Ефремов
озвучил главного героя. По случаю премьеры Никита дал интервью изданию «Медуза»
, в котором рассказал о своём отношении к «московскому делу», роли серийного маньяка и о работе с Михаилом Ефремовым
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О фигурантах московского дела
«После того, как произошла вся эта история с Устиновым, я почувствовал сильную эмоциональную вовлеченность, у меня внутри рождалось огромное количество зла, чувство несправедливости, обиды на систему. Для меня это крайне непродуктивное состояние. Я не говорю про других людей, я их очень уважаю, это круто, что они этим занимаются. Однако про себя я знаю, что если я действую не из спокойствия, не из внутренней доброты, а из-за того, что «что же они за козлы такие, надо им отомстить и показать вообще», по сути, я злом отвечаю на зло. Лично для меня это так. Мне очень близко это выражение [Григория] Померанца про то, что «дьявол рождается из пены на губах ангела».
И вот я почувствовал такой тремор. Внутренне очень сильно подключился, чересчур стал этим одержим. На тот момент для меня было честным просто отойти в сторону. Я не могу с такой злостью требовать добра»
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«Так или иначе, я все равно наблюдаю за этим со стороны. Мне очень приятно, что некоторые ребята, несмотря на условный срок, не оказались в реальной тюрьме. Но лично для меня важно сохранять свой мир, стричь свой газон»
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О роли ангарского маньяка в сериале Константина Богомолова «Хороший человек»
«Я спросил у Константина Юрьевича Богомолова, как мне лучше играть, что мне делать. Он сказал — мне не нужно делать ничего. Я ничего и не делал.
Моя основания функция — доверять. Есть режиссер, мне интересно на данном этапе просто довериться ему и следовать его четкому указанию, поскольку в данной ситуации он — мой непосредственный начальник. Но мне интересен такой подход.
Я так никогда не пробовал. Я не знаю, что из этого получится. Мой путь — это всегда подготовка, копание, искание, а здесь все совсем по-другому. Если получится — будет круто, значит, будет какой-то другой опыт. Не то, что это «вау, класс, можно ничего не делать!», а наоборот, это порождает у меня огромное количество страхов, с которыми мне приходится сталкиваться. А как это? Что значит — не готовиться? Как это — не изучать [персонажа]?
Обычно я очень долго изучаю материал, изучаю персонажа, если он является историческим. Или, если он вымышленный, я изучаю время, эпоху, какие-нибудь фантазийные обстоятельства. Происходят долгие репетиции».
«Сперва кажется, что это очень мрачная история про то, как человек кайфует от убийств. Но он не кайфует от убийств. Этот персонаж, которого мы пытаемся сделать, так скажем, считает это своей работой. Существуют такие маньяки, которые кайфуют от самого процесса убийства, а он пытается исправить мир. Он такой как бы чистильщик, педагог, можно сказать. Я не уверен, что наши учителя всегда кайфуют от того, что они преподают ученикам в сотый раз что-то. Так же он пытается объяснить, с его точки зрения, грешным барышням, что они не на том пути. Для него это не всегда процесс кайфа, может быть, это даже где-то процесс муторный.
Есть очень много классических маньяков, сыгранных, допустим, сэром Энтони Хопкинсом, у которых дикие глаза, эмоции, по-актерски это все — полное включение. Но здесь нам интересно другое — спокойствие и уверенность человека в том, что он делает. Для него это вообще внутренняя рутина, наверное.
У меня уже спрашивали, писали в соцсетях: «Зачем вы это прославляете?» Мне очень интересна реакция на это. В связи с этим рождаются очень интересные вопросы. А можно ли убивать убийц, например? Чикатило или [«ангарский маньяк»] Попков, заслуживают ли они смерти?»
О работе с Михаилом Ефремовым
«Мне с ним очень интересно. Мы с ним на «Полете» (сериал Петра Тодоровского — прим. ред.) работали, и там я очень многому научился — как быть легким, как быть профессионалом, как включаться, когда надо; выключаться, когда надо; как не тратить лишнюю энергию, при этом тратить ровно столько, сколько от тебя требуют. Как, опять же, с уважением и с юмором относиться на площадке к людям. Он профессионал своего дела, поднимает настроение очень сильно на площадке, ко многому относится легко и очень по-взрослому, так скажем. Там, где нужно, казалось бы, уже включиться и раздухариться, он сохраняет этот внутренний баланс. Это очень круто»
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