«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава

На днях в московском ресторане Embers Speakeasy прошёл четвертый ежегодный благотворительный вечер в поддержку фонда Константина Хабенского «Сон в зимнюю ночь». Приглашенные звёзды прочитали со сцены сказки Пушкина и Андерсена, а также разыграли несколько лотов, среди которых были билеты на моноспектакль «Контрабас» с участием Хабенского и на шоу Comedy Club. В этом году «Сон в зимнюю ночь» собрал рекордное количество средств: 4,75 млн рублей для помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.