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«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава

31 декабря
2019 год

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31 декабря 2019
На днях в московском ресторане Embers Speakeasy прошёл четвертый ежегодный благотворительный вечер в поддержку фонда Константина Хабенского «Сон в зимнюю ночь». Приглашенные звёзды прочитали со сцены сказки Пушкина и Андерсена, а также разыграли несколько лотов, среди которых были билеты на моноспектакль «Контрабас» с участием Хабенского и на шоу Comedy Club. В этом году «Сон в зимнюю ночь» собрал рекордное количество средств: 4,75 млн рублей для помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава

«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава

Вечер посетили Юлия Хлынина, Сергей Бурунов, Агата Муцениеце, Александр Ревва, Екатерина Варнава, Таисия Вилкова и многие другие.

«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава
фото: Юлия Хлынина

«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава
фото: Ирина Безрукова

«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава
фото: Екатерина Варнава

«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава
фото: Сергей Бурунов

«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава
фото: Агата Муцениеце
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«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава фотографии
«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава фотографии
«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава фотографии
«Сон в зимнюю ночь»: Юлия Хлынина, Ирина Безрукова и Екатерина Варнава фотографии
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