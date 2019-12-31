Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова

Последняя неделя перед Новым годом расхолаживает не только офисных работников, сбитых с толку ранними корпоративами и праздничным настроением. Звёзды отечественного шоу-бизнеса тоже начинают отмечать праздник заранее, с большим трудом поспевая менять наряды по случаю очередной светской ассамблеи.
21 декабря в гастрономическом пространстве Eataly Moscow в Москве состоялось открытие первого итальянского детского клуба Ciao, Bambini. Среди гостей мероприятия были Мария Кожевникова с сыновьями, Филипп Киркоров с детьми, Вячеслав Манучаров и другие.
фото: Александр и Екатерина Стриженовы с дочерью Сашей
фото: Екатерина Варнава
А 28 декабря выступили конкуренты: на «ВТБ Арене» состоялась премьера нового ледового шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Золушка» по мотивам бессмертной сказки Шарля Перро. Засвидетельствовать своё почтение Плющенко и Рудковской явились Филипп Киркоров с детьми, Елена Летучая, Олеся Судзиловская и многие другие.