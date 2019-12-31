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Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова

31 декабря
2019 год

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31 декабря 2019
Последняя неделя перед Новым годом расхолаживает не только офисных работников, сбитых с толку ранними корпоративами и праздничным настроением. Звёзды отечественного шоу-бизнеса тоже начинают отмечать праздник заранее, с большим трудом поспевая менять наряды по случаю очередной светской ассамблеи.

21 декабря в гастрономическом пространстве Eataly Moscow в Москве состоялось открытие первого итальянского детского клуба Ciao, Bambini. Среди гостей мероприятия были Мария Кожевникова с сыновьями, Филипп Киркоров с детьми, Вячеслав Манучаров и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Мария Кожевникова с детьми

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Виталий Гогунский

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Вячеслав Манучаров

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Алена Чехова

22 декабря на новогоднем мероприятии итальянского обувного бренда Jog Dog в ЦУМе побывали Светлана Иванова, Анастасия Стоцкая, Зоя Бербер и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Зоя Бербер

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Светлана Иванова

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Анастасия Стоцкая

27 декабря во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась мировая премьера шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств». Мероприятие посетили Мария Кожевникова с сыновьями, Екатерина Варнава, Лариса Долина и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Мария Кожевникова с детьми

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Лариса Долина

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Александр и Екатерина Стриженовы с дочерью Сашей

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Екатерина Варнава

А 28 декабря выступили конкуренты: на «ВТБ Арене» состоялась премьера нового ледового шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Золушка» по мотивам бессмертной сказки Шарля Перро. Засвидетельствовать своё почтение Плющенко и Рудковской явились Филипп Киркоров с детьми, Елена Летучая, Олеся Судзиловская и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Елена Летучая, Яна Рудковская и Алсу

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Филипп Киркоров с детьми

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова
фото: Олеся Судзиловская
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Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Зоя Бербер и Светлана Иванова фотографии
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