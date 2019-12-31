Иван Охлобыстин прокомментировал скандал с Кристиной Асмус

Актер Иван Охлобыстин
прокомментировал скандал
, возникший из-за участия Кристины Асмус
в эротической сцене в фильме «Текст»
.
Иван сообщил, что хорошо общается с Кристиной Асмус, однако фильм «Текст» смотреть не собирается. Актер признался, что боится разочароваться в картине. Охлобыстин также уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами фильма.
«Я уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами, потому что там говорят, что фильм никакой».
Иван отметил, что Кристина чистый, целомудренный и трудолюбивый человек, в котором нет «падали и гнили». Он уверен, что Кристина просто не понимала, в чем принимает участие.
«Она дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала».