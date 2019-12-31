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Иван Охлобыстин прокомментировал скандал с Кристиной Асмус

31 декабря
2019 год

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31 декабря 2019
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал скандал, возникший из-за участия Кристины Асмус в эротической сцене в фильме «Текст».

Иван Охлобыстин прокомментировал скандал с Кристиной Асмус

Иван сообщил, что хорошо общается с Кристиной Асмус, однако фильм «Текст» смотреть не собирается. Актер признался, что боится разочароваться в картине. Охлобыстин также уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами фильма.

«Я уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами, потому что там говорят, что фильм никакой».

Иван отметил, что Кристина чистый, целомудренный и трудолюбивый человек, в котором нет «падали и гнили». Он уверен, что Кристина просто не понимала, в чем принимает участие.

«Она дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала».
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Иван Охлобыстин прокомментировал скандал с Кристиной Асмус фотографии
Иван Охлобыстин прокомментировал скандал с Кристиной Асмус фотографии
Иван Охлобыстин прокомментировал скандал с Кристиной Асмус фотографии
Иван Охлобыстин прокомментировал скандал с Кристиной Асмус фотографии
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