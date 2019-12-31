Владимир Яглыч станет отцом во второй раз

Жена Владимира Яглыча
беременна. Об этом стало известно после нескольких выходов в свет супругов.
Для одного из недавних мероприятий Антонина, жена Владимира Яглыча, выбрала черный пиджак и платье, которые не могли скрыть ее располневшей фигуры. Теперь поклонникам пары остается ждать официального подтверждения беременности Антонины. Возможно, скоро она озвучит и пол будущего малыша, ведь, судя по животу, срок немаленький.
Влюбленные счастливы вот уже четыре года, вместе они воспитывают двухлетнюю дочь Еву.