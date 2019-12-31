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Владимир Яглыч станет отцом во второй раз

31 декабря
2019 год

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31 декабря 2019
Жена Владимира Яглыча беременна. Об этом стало известно после нескольких выходов в свет супругов.

Владимир Яглыч станет отцом во второй раз

Для одного из недавних мероприятий Антонина, жена Владимира Яглыча, выбрала черный пиджак и платье, которые не могли скрыть ее располневшей фигуры. Теперь поклонникам пары остается ждать официального подтверждения беременности Антонины. Возможно, скоро она озвучит и пол будущего малыша, ведь, судя по животу, срок немаленький.

Влюбленные счастливы вот уже четыре года, вместе они воспитывают двухлетнюю дочь Еву.
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