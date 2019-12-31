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Вдова Хита Леджера ждет ребенка от Томаса Каила

31 декабря
2019 год

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31 декабря 2019
Американская актриса Мишель Уильямс объявила о своей помолвке с режиссером Томасом Каилом. Пара ожидает рождение первого совместного ребенка.

Вдова Хита Леджера ждет ребенка от Томаса Каила

Отношения Мишель и Томаса быстро переросли из профессиональных в романтические — между ними завязался стремительный роман. На днях пара впервые дала публичный комментарий. Артисты признались, что готовятся к скорой свадьбе. Мишель также заявила, что ждет от Томаса ребенка.

У Уильямс уже есть 14-летняя дочь Матильда от гражданского брака с Хитом Леджером. После смерти актера Мишель долгое время скрывала свою личную жизнь и даже тайно вышла замуж.
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Вдова Хита Леджера ждет ребенка от Томаса Каила фотографии
Вдова Хита Леджера ждет ребенка от Томаса Каила фотографии
Вдова Хита Леджера ждет ребенка от Томаса Каила фотографии
Вдова Хита Леджера ждет ребенка от Томаса Каила фотографии
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