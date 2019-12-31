Вдова Хита Леджера ждет ребенка от Томаса Каила

Американская актриса Мишель Уильямс
объявила о своей помолвке с режиссером Томасом Каилом
. Пара ожидает рождение первого совместного ребенка.
Отношения Мишель и Томаса быстро переросли из профессиональных в романтические — между ними завязался стремительный роман. На днях пара впервые дала публичный комментарий. Артисты признались, что готовятся к скорой свадьбе. Мишель также заявила, что ждет от Томаса ребенка.
У Уильямс уже есть 14-летняя дочь Матильда от гражданского брака с Хитом Леджером
. После смерти актера Мишель долгое время скрывала свою личную жизнь и даже тайно вышла замуж
.