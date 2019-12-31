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Тимур Еремеев запускает собственное Youtube-шоу «Давай по-быстрому»

31 декабря
2019 год

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31 декабря 2019
В своем микроблоге Тимур Еремеев сообщил, что в 2020 году представит собственное шоу «Давай по-быстрому!» на Youtube. В нем звезды будут в формате интервью отвечать на вопросы ведущего. Тимур Еремеев уже попробовал себя ранее в роли телеведущего.

Тимур Еремеев запускает собственное Youtube-шоу «Давай по-быстрому»

Тимур Еремеев вместе со своим соведущим Денисом Деминым представит первую серию своего шоу уже 20 января. Первым гостем программы, как сообщается в коротком ролике-анонсе, станет Оскар Кучера. Зрителям уже представили темы, которые затронут Тимур Еремеев с Денисом Деминым во время первого выпуска.

«Как закончить театральный институт за один день? На сколько Кучера популярнее Путина? За что ему стыдно? Что Бузова делает лучше всех? РОЗЫГРЫШ от Оскара и эксклюзивные фото с его личного телефона? Шоу коротких интервью. В гостях актер, шоумен Оскар Кучера».
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Тимур Еремеев запускает собственное Youtube-шоу «Давай по-быстрому» фотографии
Тимур Еремеев запускает собственное Youtube-шоу «Давай по-быстрому» фотографии
Тимур Еремеев запускает собственное Youtube-шоу «Давай по-быстрому» фотографии
Тимур Еремеев запускает собственное Youtube-шоу «Давай по-быстрому» фотографии
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