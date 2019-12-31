Тимур Еремеев запускает собственное Youtube-шоу «Давай по-быстрому»

В своем микроблоге Тимур Еремеев
сообщил, что в 2020 году представит собственное шоу «Давай по-быстрому!» на Youtube. В нем звезды будут в формате интервью отвечать на вопросы ведущего. Тимур Еремеев уже попробовал себя ранее в роли телеведущего.
Тимур Еремеев вместе со своим соведущим Денисом Деминым
представит первую серию своего шоу уже 20 января. Первым гостем программы, как сообщается в коротком ролике-анонсе, станет Оскар Кучера
. Зрителям уже представили темы, которые затронут Тимур Еремеев с Денисом Деминым во время первого выпуска.
«Как закончить театральный институт за один день? На сколько Кучера популярнее Путина? За что ему стыдно? Что Бузова делает лучше всех? РОЗЫГРЫШ от Оскара и эксклюзивные фото с его личного телефона? Шоу коротких интервью. В гостях актер, шоумен Оскар Кучера».