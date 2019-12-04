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Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк

4 декабря
2019 год

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4 декабря 2019
2 декабря в лондонском Альберт-холле состоялась ежегодная церемония вручения премии The Fashion Awards, чествующая функционеров модной индустрии - от брендов до отдельных представителей мира моды. Наряду с фэшн-иконами и дизайнерами по красной дорожке прошлись звезды шоу-бизнеса разной величины, разодетые подобающим мероприятию образом. Среди гостей премии были замечены Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и многие другие.

Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк
фото: Джулия Робертс и Джорджио Армани

Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк
фото: Кейт Бланшетт

Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк
фото: Кейт Бланшетт

Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк
фото: Рианна

Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк
фото: Рианна

Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк
фото: Эмилия Кларк

Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк
фото: Эмилия Кларк

Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк
фото: Шейлин Вудли

Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк
фото: Шейлин Вудли

Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк
фото: Лили Джеймс

Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк
фото: Том Круз и Мишель Докери

Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк
фото: Наоми Уоттс
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Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк фотографии
Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк фотографии
Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк фотографии
Иконы стиля: Шейлин Вудли, Джулия Робертс и Эмилия Кларк фотографии
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