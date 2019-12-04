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Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот

4 декабря
2019 год

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4 декабря 2019
3 декабря в итальянском городе Вероне состоялась презентация календаря Pirelli - 2020, темой которого стал поиск новых прочтений образа героини одной из самых известных шекспировских пьес. Итальянский фотограф Паоло Роверси предложил Кристен Стюарт, Эмме Уотсон, Клер Фой, Мии Гот и другим знаменитостям примерить на себя образ Джульетты - и все они оказались совершенно разными.

Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот
фото: Эмма Уотсон

Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот
фото: Эмма Уотсон

Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот
фото: Кристен Стюарт

Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот
фото: Кристен Стюарт

Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот
фото: Клэр Фой

Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот
фото: Клэр Фой

Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот
фото: Миа Гот

Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот
фото: Миа Гот
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Эмма Уотсон и Кристен Стюарт примерили на себя образ Джульетты
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Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот фотографии
Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот фотографии
Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот фотографии
Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот фотографии
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