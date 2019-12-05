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Эмма Стоун выходит замуж

5 декабря
2019 год

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5 декабря 2019
Американская актриса Эмма Стоун приняла предложение руки и сердца своего возлюбленного, режиссера шоу Saturday Night Live Дейва МакКэри.

Эмма Стоун выходит замуж

Молодые люди познакомились на съемках шоу Saturday Night Live и встречались на протяжении двух лет, стараясь не афишировать свой роман. Впервые вместе в свет они вышли только в начале этого года, когда появились на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе. Вчера Дейв опубликовал снимок со своей избранницей, на котором она демонстрирует помолвочное кольцо, оставив его без комментариев.
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