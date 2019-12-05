Эмма Стоун выходит замуж

Американская актриса Эмма Стоун
приняла предложение руки и сердца своего возлюбленного, режиссера шоу Saturday Night Live Дейва МакКэри
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Молодые люди познакомились на съемках шоу Saturday Night Live и встречались на протяжении двух лет, стараясь не афишировать свой роман. Впервые вместе в свет они вышли только в начале этого года, когда появились на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе. Вчера Дейв опубликовал снимок со своей избранницей, на котором она демонстрирует помолвочное кольцо, оставив его без комментариев.