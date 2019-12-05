Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные»

5 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
5 декабря 2019
4 октября в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО. Арт» прошла премьера фильма «Особенные», закрывавшего Каннский кинофестиваль в этом году. Киноленту российским зрителям представили режиссеры и сценаристы Оливье Накаш и Эрик Толедано, а также исполнители главных ролей Венсан Кассель и Реда Катеб.

Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные»

Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные»
фото: Венсан Кассель

Премьеру «Особенных» посетили и российские звезды, в числе которых оказались Игорь Верник, Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Степан Михалков, Аврора, Дарья Жук, Эвелина Бледанс, Янина Студилина, Дарья Михалкова, Ольга Сутулова, Ольга Ломоносова, Евгения Линович, Мириам Сехон, Григорий Калинин и другие.

Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные»
фото: Янина Студилина

Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные»
фото: Женя Малахова

Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные»
фото: Анна Котова-Дерябина

Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные»
фото: Анна Цуканова-Котт

Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные»
фото: Эвелина Бледанс

Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные»
фото: Ольга Ломоносова

Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные»
фото: Анастасия Грищенко

Лента рассказывает о мужчинах, работающих с детьми и подростками с аутизмом. По словам Венсана Касселя, этот фильм может изменить мир, ведь рассказывает историю о людях, которые помогали нуждающимся: «Я счастлив быть снова здесь в России и представлять «Особенных». Я уверен, что бывает кино, которое может изменить мир. И наш фильм – это шаг в сторону этих изменений».

Оливье Накаш в свою очередь отметил, что премьера фильма во Франции произвела на зрителей сильное впечатление: «О любой проблеме легче говорить с юмором. Первый раз, когда мы показали наш фильм во Франции, зал молчал на финальных титрах. И мы сначала испугались, а потом поняли, что кино произвело глубокое впечатление, и это очень здорово, что кроме смеха есть и такая реакция».

Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные»
фото: Оливье Накал, Эрик Толедано, Венсан Кассель и Реда Катеб

А Реда Катеб заявил, что без раздумий согласился сыграть одну из главных ролей, ведь ему очень понравился сценарий: «Актер – это человек, проживающий разные жизни. Ситуация, описанная в «Особенных», безусловно, тронула меня, и я без всяких раздумий согласился на роль Малика».

В российский прокат «Особенные» выйдут 16 января 2020 года.

версия для печати
Ссылки по теме
Венсан Кассель приедет в Москву
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекЗвёздыпремьерастиль
персоны
АврораЭвелина БлёдансИгорь ВерникДарья ЖукГригорий КалининВенсан КассельРеда КатебОльга ЛомоносоваСтепан МихалковОливье НакашМириам СехонЯнина СтудилинаОльга СутуловаАглая ТарасоваЭрик ТоледаноАнна Цуканова-Котт
фильмы
Особенные

фотографии >>
Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные» фотографии
Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные» фотографии
Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные» фотографии
Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Елизавета Александрова
Лина Весёлкина
Сергей Деревянко
Андрюс Канява
Сергей Клановский
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Мария Белкина
Одетт Жуайе
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Джордж Савалас
Ник Стал
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Афиша кино >>

Ржев
военный фильм, драма
Россия, 2019
Встреча с Горбачёвым
биография, исторический фильм
Великобритания, Германия, США, 2018
Пароль: Хаус
научная фантастика, триллер
Испания, 2018
21 мост
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Война токов
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
Простой карандаш
драма
Россия, 2019
Рождество на двоих
комедия, мелодрама
Великобритания, 2019
Тёмная ночь
драма
США, 2016
Эспен в поисках Золотого замка
приключения, фэнтези
Норвегия, Чехия, 2019
Аэронавты
биография, драма, приключения
Великобритания, США, 2019
Зверь
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен