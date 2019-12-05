Цветы для Венсана Касселя: премьера ленты «Особенные»

4 октября в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО. Арт» прошла премьера фильма «Особенные», закрывавшего Каннский кинофестиваль в этом году. Киноленту российским зрителям представили режиссеры и сценаристы Оливье Накаш и Эрик Толедано, а также исполнители главных ролей Венсан Кассель и Реда Катеб.
Лента рассказывает о мужчинах, работающих с детьми и подростками с аутизмом. По словам Венсана Касселя, этот фильм может изменить мир, ведь рассказывает историю о людях, которые помогали нуждающимся: «Я счастлив быть снова здесь в России и представлять «Особенных». Я уверен, что бывает кино, которое может изменить мир. И наш фильм – это шаг в сторону этих изменений».
Оливье Накаш в свою очередь отметил, что премьера фильма во Франции произвела на зрителей сильное впечатление: «О любой проблеме легче говорить с юмором. Первый раз, когда мы показали наш фильм во Франции, зал молчал на финальных титрах. И мы сначала испугались, а потом поняли, что кино произвело глубокое впечатление, и это очень здорово, что кроме смеха есть и такая реакция».
фото: Оливье Накал, Эрик Толедано, Венсан Кассель и Реда Катеб
А Реда Катеб заявил, что без раздумий согласился сыграть одну из главных ролей, ведь ему очень понравился сценарий: «Актер – это человек, проживающий разные жизни. Ситуация, описанная в «Особенных», безусловно, тронула меня, и я без всяких раздумий согласился на роль Малика».
В российский прокат «Особенные» выйдут 16 января 2020 года.