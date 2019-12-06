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Евгений Миронов поддержал осужденного трансгендера

6 декабря
2019 год

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6 декабря 2019
Народный артист России Евгений Миронов выступил в поддержку трансгендерной женщины Мишель, которую приговорили к трем годам колонии за публикацию в соцсетях изображений с обнаженными персонажами японских комиксов.

Евгений Миронов поддержал осужденного трансгендера

Евгений предположил, что Мишель, которую обвинили в распространении детской порнографии, признала себя виновной под давлением адвокатов. Он отметил, что женщину, которая не закончила трансгендерный переход и не сменила документы, ждет мужская колония. Артист подчеркнул, что в колонии у женщины не будет возможности принимать препараты.

«Призываю всех, кто может помочь — адвокатов, экспертов, общественных деятелей, просто граждан — спасти жизнь человека. Мне не важно, мужчина это или женщина. Это человек, который живет вместе с нами в нашей стране, цивилизованной, я надеюсь, нашей стране».

Миронов обратился к коллегам и заявил, что эта ситуация требует и их внимания. Многие артисты поддерживают политические акции, как было в случае с Павлом Устиновым, однако упускают из вида такие акты несправедливости.

«Чтобы мы участвовали не только в наших корпоративных акциях. Но и откликались, кто, если не мы, на вот такие события».
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Евгений Миронов поддержал осужденного трансгендера фотографии
Евгений Миронов поддержал осужденного трансгендера фотографии
Евгений Миронов поддержал осужденного трансгендера фотографии
Евгений Миронов поддержал осужденного трансгендера фотографии
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