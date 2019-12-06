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Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре

6 декабря
2019 год

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6 декабря 2019
Актер Дмитрий Певцов заявил, что хотел выступить на шоу «Вечерний Ургант» в начале ноября, однако ему отказали из-за его мнения по поводу истории России.

Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре

«Нам отказали, потому что в нашей демократической стране не принято выражать свое мнение, в том числе по поводу нашей истории, именно по поводу истории. И поэтому отклонили наше предложение и возможность нашу прийти в гости к Ивану Урганту».

Ранее Дмитрий Певцов в образе своего любимого персонажа, Иосифа Сталина, осудил Владимира Познера, назвав его чужим для России человеком.

«Не надо здесь жить. Уезжай туда. Ты уже взрослый человек, мягко говоря. Уезжай, отдохни. Во Франции у тебя есть недвижимость на Лазурном Берегу. Не надо гадить в России. Прошу тебя, пожалуйста».

Певцов также заявил, что Познера не волнует судьба России. Актер раскритиковал слова телеведущего о гомосексуальности и противниках абортов, которых Познер назвал мракобесами.

«И чем хуже будет в России, тем ему будет приятнее и лучше, это совершенно оправдывает такой его взгляд. Человек не любит то место, где он живет. И если это место будет вымирать — ему будет приятнее».
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Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре фотографии
Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре фотографии
Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре фотографии
Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре фотографии
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