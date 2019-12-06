Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре

Актер Дмитрий Певцов
заявил, что хотел выступить на шоу «Вечерний Ургант» в начале ноября, однако ему отказали из-за его мнения по поводу истории России.
«Нам отказали, потому что в нашей демократической стране не принято выражать свое мнение, в том числе по поводу нашей истории, именно по поводу истории. И поэтому отклонили наше предложение и возможность нашу прийти в гости к Ивану Урганту».
Ранее Дмитрий Певцов в образе своего любимого персонажа
, Иосифа Сталина, осудил Владимира Познера
, назвав его чужим для России человеком.
«Не надо здесь жить. Уезжай туда. Ты уже взрослый человек, мягко говоря. Уезжай, отдохни. Во Франции у тебя есть недвижимость на Лазурном Берегу. Не надо гадить в России. Прошу тебя, пожалуйста».
Певцов также заявил, что Познера не волнует судьба России. Актер раскритиковал слова телеведущего о гомосексуальности и противниках абортов, которых Познер назвал мракобесами.
«И чем хуже будет в России, тем ему будет приятнее и лучше, это совершенно оправдывает такой его взгляд. Человек не любит то место, где он живет. И если это место будет вымирать — ему будет приятнее».