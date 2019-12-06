Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова

4 декабря 2019 года в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась торжественная церемония вручения премии журнала «КиноРепортер» «Событие года», присуждаемая за достижения в области кино и телевидения. Ведущими церемонии стали главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева и актёр Вячеслав Манучаров.
фото: Вячеслав Манучаров и Мария Лемешева
В номинации «Открытие года» премию присудили актёру Юрию Борисову, сыгравшему главную роль в фильме-лауреате «Кинотавра-2019» «Бык».
фото: Юрий Борисов
В номинации «Актер года» награду получил трудолюбивый Александр Петров, негласно занимающий эту позицию последние лет пять. Впрочем, актёр скромно заметил, что ему все ещё есть к чему стремиться: «Я не ощущаю себя царем горы, хочу и дальше много работать. Впереди много вершин, которые можно покорять. «Событие года» – очень крутая,громкая и ненудная премия. Любая премия имеет соревновательный дух, и побеждать всегда приятно, этого не нужно стесняться».
фото: Стася Милославская и Александр Петров
В номинации «Актриса года» премию разделили между собой Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина, исполнительницы главных ролей в фильме «Дылда». Картина в этом году была удостоена приза за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, а также была выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Виктория Мирошниченко отметила, что награда стала первой в ее карьере: «Мы ездили с фильмом на кинофестивали, но по иронии судьбы это первая премия, на которой мы присутствуем».
фото: Василиса Перелыгина и Виктория Мирошниченко
Лауреатом премии в номинации «Мастер-класс» стала картина Андрея Кончаловского«Грех». Получая награду, сын режиссера Егор Кончаловский отметил, что фильмы его отца дают зрителям возможность пережить уникальный эмоциональный и интеллектуальный опыт: «Вся моя жизнь – это своего рода большой мастер-класс. Мой отец и его феноменальное творчество сильно на меня повлияли. Сейчас мы часто смотрим на искусство через призму кассы. Но такие фильмы, как «Грех», «Рай» и «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», принципиально иные. Мой отец смог пронести свое видение в искусство, не исказить его. Это ценно и заслуживает уважения».
фото: Егор Кончаловский
Победителем в номинации «Телеперсона года» стал российский журналист, шоумен, телеведущий Дмитрий Дибров.
«Проектом года» был признан фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко и продюсера Эдуарда Илояна. Режиссер Клим Шипенко признался, что мечтал о том, чтобы его фильм выиграл премию: «Картину мы делали от чистого сердца. Мечтали о премии и очень рады, что наши стремления воплотились в жизнь в виде премии журнала «КиноРепортер».