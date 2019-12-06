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Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова

6 декабря
2019 год

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6 декабря 2019
4 декабря 2019 года в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась торжественная церемония вручения премии журнала «КиноРепортер» «Событие года», присуждаемая за достижения в области кино и телевидения. Ведущими церемонии стали главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева и актёр Вячеслав Манучаров.

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Вячеслав Манучаров и Мария Лемешева
В номинации «Открытие года» премию присудили актёру Юрию Борисову, сыгравшему главную роль в фильме-лауреате «Кинотавра-2019» «Бык».

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Юрий Борисов

В номинации «Актер года» награду получил трудолюбивый Александр Петров, негласно занимающий эту позицию последние лет пять. Впрочем, актёр скромно заметил, что ему все ещё есть к чему стремиться: «Я не ощущаю себя царем горы, хочу и дальше много работать. Впереди много вершин, которые можно покорять. «Событие года» – очень крутая,громкая и ненудная премия. Любая премия имеет соревновательный дух, и побеждать всегда приятно, этого не нужно стесняться».

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Стася Милославская и Александр Петров

В номинации «Актриса года» премию разделили между собой Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина, исполнительницы главных ролей в фильме «Дылда». Картина в этом году была удостоена приза за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, а также была выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Виктория Мирошниченко отметила, что награда стала первой в ее карьере: «Мы ездили с фильмом на кинофестивали, но по иронии судьбы это первая премия, на которой мы присутствуем».

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Василиса Перелыгина и Виктория Мирошниченко

Лауреатом премии в номинации «Мастер-класс» стала картина Андрея Кончаловского «Грех». Получая награду, сын режиссера Егор Кончаловский отметил, что фильмы его отца дают зрителям возможность пережить уникальный эмоциональный и интеллектуальный опыт: «Вся моя жизнь – это своего рода большой мастер-класс. Мой отец и его феноменальное творчество сильно на меня повлияли. Сейчас мы часто смотрим на искусство через призму кассы. Но такие фильмы, как «Грех», «Рай» и «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», принципиально иные. Мой отец смог пронести свое видение в искусство, не исказить его. Это ценно и заслуживает уважения».

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Егор Кончаловский

Победителем в номинации «Телеперсона года» стал российский журналист, шоумен, телеведущий Дмитрий Дибров.

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Дмитрий Дибров

Премию в номинации «Прорыв года» завоевала драма режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». В этом году фильм вошел в программу «Особый взгляд» 72-го Каннского фестиваля. Премию получили Егор Баринов и Кристина Шнайдер, исполнившие в картине главные роли.

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Кристина Шнайдер и Егор Баринов

«Проектом года» был признан фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко и продюсера Эдуарда Илояна. Режиссер Клим Шипенко признался, что мечтал о том, чтобы его фильм выиграл премию: «Картину мы делали от чистого сердца. Мечтали о премии и очень рады, что наши стремления воплотились в жизнь в виде премии журнала «КиноРепортер».

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Александр Петров и Клим Шипенко

Также среди гостей и участников церемонии были замечены Нино Нинидзе, Светлана Иванова, Мария Кожевникова, Александр и Екатерина Стриженовы, Егор Корешков и Полина Максимова и многие другие.

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Ольга Филимонова

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Николай Дроздов, Александр и Екатерина Стриженовы

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Елена Захарова

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Екатерина Волкова

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Мария Кожевникова

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Светлана Иванова

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Егор Корешков и Полина Максимова

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Анфиса Черных

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Владимир Яглыч со спутницей

Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова
фото: Нино Нинидзе

Больше фотографий с премии можно увидеть в нашей фотогалерее.
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Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова фотографии
Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова фотографии
Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова фотографии
Событие года: Мария Кожевникова, Нино Нинидзе и Светлана Иванова фотографии
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