«Я не плакал лет 20, но в последнее время меня пробирает всё чаще»: Брэд Питт о работе над ошибками

В основанном Энди Уорхоллом журнале Interview все интервью у знаменитостей берут не журналисты, а точно такие же публичные люди. Это создаёт атмосферу доверия и часто переходит в дружескую беседу - ведь мир шоу-бизнеса очень тесен. Для нового номера журнала Брэд Питт
взял интервью у Энтони Хопкинса
, с которым он познакомился более 20 лет назад на съёмках фильма «Легенды осени»
. Практически сразу Брэд перетянул одеяло на себя, заговорив со старшим товарищем о проблемах с алкоголем и тяжелых последствиях этой зависимости.
Философствуя о жизни, Питт признался, что последние пару лет заставили его поверить в существование судьбы. Разделяя с Хопкинсом мнение о том, что жизнь - это не что-то контролируемое, а лишь то, что с ними случилось, Питт признался, что ему все ещё трудно даётся самопрощение:
«Пытаясь простить самого себя за каждый неверный выбор в жизни, я понимаю, что ценю эти ошибки, потому что они привели меня к некоей мудрости, которая, в свою очередь, приведет к чему-то ещё. Невозможно разжиться этой мудростью, не наделав ошибок»
.
Хопкинсу было чем поддержать разговор - актер уже 45 лет не пьёт, но когда-то и у него были серьезные проблемы с алкоголем, и ему приходилось это скрывать. Но со временем ему удалось избавиться от постоянных воспоминаний о содеянных ошибках и сконцентрироваться на том, что ждёт его впереди. Питт заметил, что настали времена, когда общественность концентрируется на ошибках человека, но не на том, как он ведёт себя после совершенной оплошности: «Я думаю, мы живем в такое время, когда мы, как общество склонны к чрезвычайному осуждению и спешим относится к людям, как к чему-то одноразовому, заменяемому. Мы придаем огромное значение ошибкам человека. Но то, что ты делаешь после совершенной ошибки - определяет тебя как личность. Ведь мы все обречены на то, чтобы совершать ошибки. Но каким будет наш следующий шаг? В нашей культуре не принято задерживать внимание на человеке, совершившем ошибку, чтобы посмотреть, как он поведет себя дальше. Но это та часть, которую лично я нахожу самой интересной и ободряющей»
.
В разговоре о быстро меняющейся киноиндустрии всплыло еще одно обстоятельство, объединяющее актёров - оба в последнее время любят поплакать. Хопкинс признался, что может расплакаться из-за любой мелочи, которая трогает его сердце, и спросил у своего собеседника, случается ли плакать ему? «Я известный не-плакса, если так можно выразиться. Я не плакал, наверное, лет 20, но в последнее время меня пробирает всё чаще: мои дети, мои друзья, новости - всё это меня трогает и отзывается во мне. Думаю, это добрый знак»
, - ответил Питт.
Также актёр затронул тему искусства, в котором они с Хопкинсом нашли убежище и успокоение: Хопкинс занимается живописью
, а Питту справиться с разводом и депрессией помогла скульптура. «Когда я в студии, день на день не приходится - иногда всё кажется таким утомительным и монотонным, а порой все чувственно и прекрасно. Этот процесс неоднородный, и в этом есть что-то возвышенное. Будучи актёрами, мы занимаемся по большей части командной работой. Создание фильма требует общих усилий. А мы лишь вносим какую-то часть в этот процесс. Иногда получается слабовато, несмотря на все приложенные усилия, иногда, наоборот, превосходит все ожидания. Но как ни крути - это командная работа. Но со скульптурой я получаю автономность, и в этом есть какая-то духовность»
, - заключил Питт.