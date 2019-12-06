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Фелисити Джонс впервые станет мамой

6 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
6 декабря 2019
Когда дело касается беременности, звёзды шоу-бизнеса зачастую прибегают к различным ухищрениям, чтобы скрыть первые признаки своего положения. Что даёт прессе повод заподозрить любую знаменитую женщину в беременности, стоит ей надеть свободное платье, скрывающее очертания её фигуры. Но 36-летняя британская актриса Фелисити Джонс не отличается суеверием. На днях Фелисити посетила премьеру своей новой приключенческой драмы «Аэронавты», появившись в длинном обтягивающем платье, подчеркивающем её положение.

Фелисити Джонс впервые станет мамой

Фелисити Джонс впервые станет мамой

Поддержать Фелисити на премьере пришел её муж, режиссёр Чарльз Гард, за которого актриса вышла в июне 2018 года после двух лет отношений. Для Чарльза и Фелисити этот ребенок будет первым.
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