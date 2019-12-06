Фелисити Джонс впервые станет мамой

Когда дело касается беременности, звёзды шоу-бизнеса зачастую прибегают к различным ухищрениям, чтобы скрыть первые признаки своего положения. Что даёт прессе повод заподозрить любую знаменитую женщину в беременности, стоит ей надеть свободное платье, скрывающее очертания её фигуры. Но 36-летняя британская актриса Фелисити Джонс
не отличается суеверием. На днях Фелисити посетила премьеру своей новой приключенческой драмы «Аэронавты
», появившись в длинном обтягивающем платье, подчеркивающем её положение.
Поддержать Фелисити на премьере пришел её муж, режиссёр Чарльз Гард
, за которого актриса вышла в июне 2018 года после двух лет отношений. Для Чарльза и Фелисити этот ребенок будет первым.