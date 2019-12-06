«Я не вижу безумно влюбленных»: Ирина Гринёва пожаловалась на дефицит романтизма

26 декабря на малой сцене «Электротеатра Станиславский» Ирина Гринёва
представит свой музыкально-поэтический перформанс «Александрийские песни».
Название «Александрийские песни» заимствовано из одноименного сборника стихов поэта Серебряного века Михаила Кузмина, а программа выступления объединяет лирику Пушкина, Маяковского, Бродского, Гиппиус и Кузмина. В преддверии этого события актриса дала небольшое интервью журналу «Hello»!
, в котором рассказала о причинах редких появлений на публике и о дефиците романтизма.
О децифите романтизма, который вдохновил на создание перформанса
«Мне кажется, время, в котором я живу, напрочь лишено романтизма. Когда моя мама была молодой, а я малышкой, помню, как мужчина в белой рубашке лез в окно с охапкой сирени. Или как мне передавали любовные записки, а я несла их, как что-то важное. Сегодня никто не забирается в окно к любимой с охапкой сирени, я не вижу безумно влюбленных. Мы заняты реализацией себя в этом быстром мире, нам нужно успеть крикнуть о себе. В последнее время не хватает этого воздуха, я задыхаюсь в информации социальной, бытовой, даже в театре. Стихи Михаила Кузмина, которые лежат в основе моего перформанса, бесполезные - в том смысле, что они не решают ничьих проблем, не дают ответов, не веселят. Это, как запах сирени или ландыши на столе. Мне захотелось пролить дождь романтизма, открыть окно и напомнить о настоящих чувствах»
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О переоценке ценностей
«Я играю роли, о которых мечтала. У меня наступил такой период, когда я играю спектакли, какие сама хочу. Я освободила себя от того, что нужно идти туда, куда не хочется, но ты вроде как обязан. Завтра лечу в Воронеж играть Бланш в Камерном театре, потому что мне нравится играть именно с этими партнерами и в этой режиссуре, на этой сцене, в этих декорациях. Зрители из Москвы, из разных уголков нашей страны и даже из Европы прилетают на наш «Трамвай желание» в Воронеж, многие смотрят спектакль по много раз. Помимо театра еще занимаюсь домом, семьей, иногда снимаюсь в кино»
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