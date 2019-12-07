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Лучшие актёры года: Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз

7 декабря
2019 год

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7 декабря 2019
Кинопортал IMDb каждый год составляет топ-10 самых популярных актеров и актрис на основе поисковых запросов. На днях портал опубликовал очередную десятку лидеров.

Лучшие актёры года: Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз

Самой популярной актрисой стала Бри Ларсон, которая сыграла главную роль в супергеройском боевике «Капитан Марвел». Также Бри появилась в финальной части «Мстителей». Кстати, общая сумма сборов этих лент составила около $4 млрд.

Лучшие актёры года: Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз

На втором месте – американская актриса Эрин Мориарти, сыгравшая в супергеройском комедийном сериале «Пацаны».

Лучшие актёры года: Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз

Третью строчку в списке заняла звезда культового сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк.

В топе также оказались Наоми Скотт, сыгравшая принцессу Жасмин в «Аладдине», звезда супергеройской комедии из вселенной DC «Шазам!» Закари Ливай и, конечно же, всеми любимый Киану Ривз.

Лучшие актёры года: Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз

Замкнули десятку самых популярных актеров года Марго Робби и Хоакин Феникс. Удивительно, что актер стал в рейтинге последним, ведь фильм «Джокер» с его участием стал одним из самых обсуждаемых фильмов года.

Лучшие актёры года: Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз
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Лучшие актёры года: Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз фотографии
Лучшие актёры года: Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз фотографии
Лучшие актёры года: Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз фотографии
Лучшие актёры года: Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз фотографии
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