Лучшие актёры года: Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз

Кинопортал IMDb каждый год составляет топ-10 самых популярных актеров и актрис на основе поисковых запросов. На днях портал опубликовал очередную десятку лидеров.
Самой популярной актрисой стала Бри Ларсон
, которая сыграла главную роль в супергеройском боевике «Капитан Марвел»
. Также Бри появилась в финальной части «Мстителей»
. Кстати, общая сумма сборов этих лент составила около $4 млрд.
На втором месте – американская актриса Эрин Мориарти
, сыгравшая в супергеройском комедийном сериале «Пацаны»
.
Третью строчку в списке заняла звезда культового сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк
.
В топе также оказались Наоми Скотт
, сыгравшая принцессу Жасмин в «Аладдине»
, звезда супергеройской комедии из вселенной DC «Шазам!» Закари Ливай
и, конечно же, всеми любимый Киану Ривз
.
Замкнули десятку самых популярных актеров года Марго Робби
и Хоакин Феникс
. Удивительно, что актер стал в рейтинге последним, ведь фильм «Джокер»
с его участием стал одним из самых обсуждаемых фильмов года.