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Мена Массуд пожаловался на то, что после «Аладдина» ему не предлагают ролей в кино

7 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
7 декабря 2019
Мена Массуд сыграл главную роль в фильме Гая Ричи «Аладдин». Лента заработала в прокате более миллиарда долларов, но популярности актеру так и не принесла. Мена рассказал, что после выхода картины, не получил ни одного приглашения на пробы.

Мена Массуд пожаловался на то, что после «Аладдина» ему не предлагают ролей в кино

«Я немного устал от этого. Хочу, чтобы люди знали, что, когда вы делаете что-то вроде «Аладдина», это не всегда признание и слава», - отметил актер.

На роль Аладдина пробовалось более двух тысяч претендентов, но выбор создателей фильма пал именно на Массуда. У многих не было сомнений, что после такого мощного старта он станет успешным актером.

«Я знаю, что были те, кто говорил: «Он заработал миллионы, ему поступают предложения от других режиссеров», но это не так. У меня не было ни одного прослушивания с тех пор, как вышел «Аладдин», - заявил Мена.

Мена Массуд пожаловался на то, что после «Аладдина» ему не предлагают ролей в кино

Актер считает, что режиссеры его недооценивают из-за того, что он стал заложником одной роли. Ведь все узнали о нем только после «Алладина», хотя свою карьеру он начал еще 10 лет назад.

«Я чувствую, что еще долго останусь незамеченным, так как молод — мне 28 лет. Я новичок в том смысле, что многие зрители и режиссеры впервые узнали обо мне после «Аладдина». Поэтому, думаю, этот образ будут видеть во мне длительное время. Придется поработать над тем, чтобы убедить всех в обратном», - признался Мена Массуд.
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Мена Массуд пожаловался на то, что после «Аладдина» ему не предлагают ролей в кино фотографии
Мена Массуд пожаловался на то, что после «Аладдина» ему не предлагают ролей в кино фотографии
Мена Массуд пожаловался на то, что после «Аладдина» ему не предлагают ролей в кино фотографии
Мена Массуд пожаловался на то, что после «Аладдина» ему не предлагают ролей в кино фотографии
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