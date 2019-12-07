Мена Массуд пожаловался на то, что после «Аладдина» ему не предлагают ролей в кино

Мена Массуд
сыграл главную роль в фильме Гая Ричи «Аладдин»
. Лента заработала в прокате более миллиарда долларов, но популярности актеру так и не принесла. Мена рассказал, что после выхода картины, не получил ни одного приглашения на пробы.
«Я немного устал от этого. Хочу, чтобы люди знали, что, когда вы делаете что-то вроде «Аладдина», это не всегда признание и слава»
, - отметил актер.
На роль Аладдина пробовалось более двух тысяч претендентов, но выбор создателей фильма пал именно на Массуда. У многих не было сомнений, что после такого мощного старта он станет успешным актером.
«Я знаю, что были те, кто говорил: «Он заработал миллионы, ему поступают предложения от других режиссеров», но это не так. У меня не было ни одного прослушивания с тех пор, как вышел «Аладдин»
, - заявил Мена.
Актер считает, что режиссеры его недооценивают из-за того, что он стал заложником одной роли. Ведь все узнали о нем только после «Алладина», хотя свою карьеру он начал еще 10 лет назад.
«Я чувствую, что еще долго останусь незамеченным, так как молод — мне 28 лет. Я новичок в том смысле, что многие зрители и режиссеры впервые узнали обо мне после «Аладдина». Поэтому, думаю, этот образ будут видеть во мне длительное время. Придется поработать над тем, чтобы убедить всех в обратном»
, - признался Мена Массуд.