«Пост для опарышей»: Лариса Гузеева ответила на критику недоброжелателей

Несколько дней назад в сети появились слухи о том, что программу «Давай поженимся» на Первом канале собираются закрыть. Уже долгое время передача не может похвастаться высокими рейтингами. Вместе с этими слухами активизировались и недоброжелатели главной ведущей программы Ларисы Гузеевой
.
В соцсетях они стали попрекать её в хамском отношении к гостям программы и к подписчикам, а также «прошлись» по внешности Гузеевой. Так, например, критики посчитали неприемлемым выкладывать фото из бани в ее возрасте и при ее телосложении. Однако ответ от Гузеевой не заставил себя долго ждать.
Телеведущая опубликовала в Инстаграме
снимок унитаза, задав, тем самым, направление, в котором следует двигаться всем её недоброжелателям. В подписи к фотографии Лариса Гузеева отметила, что её «дорогим подписчикам» далее читать не стоит. Это посвящение «опарышам», которые атаковали ее страницу.
«Моим дорогим подписчикам просьба не просматривать этот пост - он для опарышей, которые вдруг выползли в огромном количестве за последнюю неделю. Я в курсе, чей это заказ и ржу в голос! Эу! Выползайте! Испражняйтесь хором, как привыкли. Ничтожества малолетние, всё, что пишете, я возвращаю вашим матерям, усекли? Не спрашивайте потом - за что! За то, что выродки. Начинайте! Ну что, зассали? А директ я удаляю, не читая - не трудитесь»
, - высказалась Гузеева.
Однако чей же это «заказ» телеведущая так и не озвучила. Подписчики, в свою очередь, предположили, что во всем виноват Гарик Харламов
, который часто подшучивает над Гузеевой.