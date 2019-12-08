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Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина

8 декабря
2019 год

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8 декабря 2019
7 декабря стали известны имена обладателей второй российской премии в области веб-индустрии, организованной проектом The Digital Reporter. Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Александр Гудков.

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Иван Ургант и Александр Гудков

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Иван Ургант и Александр Гудков

Среди гостей церемонии были Ян Гэ, Татьяна Лазарева и Михаил Шац, Алена Бабенко, Павел Табаков, Александр Незлобин, Тимур Бекмамбетов, Анна Котова-Дерябина, Катерина Шпица, Юлия Хлынина и многие другие.

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Тимур Бекмамбетов

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Татьяна Лазарева

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Михаил Шац

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Жан Просянов, главный редактор Кино-театр.ру и Кристина Егорова, ведущая шоу "Деконструкция"

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Анна Котова-Дерябина

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Маруся Зыкова

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Рина Гришина

Оценивали работы деятели российского кинематографа, в числе которых были Клим Шипенко, Егор Баранов и актер Юрий Колокольников, представители онлайн-кинотеатров - главный продюсер «Яндекс.Эфир» Николай Головин, генеральный директор онлайн-кинотеатра «Megogo» в России Виктор Чеканов и другие.

Приз за «ЛУЧШИЙ ВЕБ-СЕРИАЛ» (хронометраж до 24 минут) получил проект «Омар в большом городе».

В номинации «ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРИАЛ» (хронометраж более 24 минут) победил «Шторм» Бориса Хлебникова

В номинации «ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ ГОДА» лучшим стал «Парфенон» Леонида Парфенова.

Спецприз ЗА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ ВЕБ-ИНДУСТРИИ получил Тимур Бекмамбетов.

В номинации «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ ГОДА» победил фильм «Колыма» Юрия Дудя

«Самый популярный актер года» по ivi.рейтинг - Павел Прилучный

В специальной номинации «Онлайн-Шац года» лучшим стал Михаил Шац.

В номинации «ОНЛАЙН-ПЕРСОНА ГОДА» победила Ксения Собчак.

Все победители получили статуэтки в стилизованной форме памятника Юрию Гагарину «за освоение веб-сериального пространства».

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Катерина Шпица

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Алена Бабенко

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Егор Корешков и Полина Максимова

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина
фото: Катерина Шпица
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Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина фотографии
Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина фотографии
Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина фотографии
Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина фотографии
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