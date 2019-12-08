Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина

фото: Жан Просянов, главный редактор Кино-театр.ру и Кристина Егорова, ведущая шоу "Деконструкция"
фото: Анна Котова-Дерябина
фото: Маруся Зыкова
фото: Рина Гришина
Оценивали работы деятели российского кинематографа, в числе которых были Клим Шипенко, Егор Баранов и актер Юрий Колокольников, представители онлайн-кинотеатров - главный продюсер «Яндекс.Эфир» Николай Головин, генеральный директор онлайн-кинотеатра «Megogo» в России Виктор Чеканов и другие.
Приз за «ЛУЧШИЙ ВЕБ-СЕРИАЛ» (хронометраж до 24 минут) получил проект «Омар в большом городе».