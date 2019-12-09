Джон Траволта нашел киноляп в последнем фильме Квентина Тарантино

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«С самого детства я бегала по пляжу топлес»: Лили-Роуз Депп о самооценке и обнаженных фотосессиях

Те же лица, только в профиль: Иван Ургант, Татьяна Лазарева и Рина Гришина

7 декабря

Мена Массуд пожаловался на то, что после «Аладдина» ему не предлагают ролей в кино

У актера не было еще ни одного прослушивания после выхода фильма в прокат