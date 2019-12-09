Джон Траволта нашел киноляп в последнем фильме Квентина Тарантино

Актер Джон Траволта
обнаружил ошибку в последней киноленте Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде»
, номинированной на «Золотой глобус»
.
Артиста смутил эпизод, в котором персонаж Леонардо ДиКаприо
возвращается домой из Италии. Траволта является «ботаником» в вопросах авиации и сам имеет лицензию пилота, поэтому скрупулёзно относится к киноляпам, связанным с самолетами.
«Голос за кадром говорит, что он полетел на Boeing 747. Что же, первый испытательный полет этой модели состоялся в феврале 1969 года, но она вступила в эксплуатацию в январе 1970 года. Десять месяцев разницы! Он должен был летать на Boeing 707!»
Несмотря на обнаруженную ошибку, актер восхитился тем, как Тарантино воссоздал в своей работе Лос-Анджелес 1969 года. Он заявил, что характерная черта проектов режиссера заключается в том, что в них кинематографист «как бы исправляет историю».
До этого сообщалось о другом киноляпе в «Однажды в… Голливуде». На руке Брэда Питта
оказалась слишком современная модель часов. Согласно данным специализирующегося на часах сайта Worn and Wound, персонаж Питта пользовался моделью Citizen 8118 Bullhead, однако она появилась только в начале 1970-х.