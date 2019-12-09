«С самого детства я бегала по пляжу топлес»: Лили-Роуз Депп о самооценке и обнаженных фотосессиях

20-летняя дочь Джонни Деппа
и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп
появилась на обложке американского издания The Face
. В своем интервью журналу она рассказала о самооценке, отношениях и о том, как относится к участию в откровенных фотосессиях.
Лили-Роуз отметила, что не смущается сниматься обнаженной. Она подчеркнула, что всё это благодаря тому, что ее воспитывала мать-француженка.
«Меня совершенно не беспокоят подобные вещи. С самого детства я бегала по пляжу топлес. Меня вырастила мать-француженка, которая научила меня, что не нужно стесняться своего тела».
Девушка призналась, что ее отношение к красоте во многом изменилось с годами. Хотя у дочери Деппа до сих пор много комплексов, она всё же верит, что главное совсем не внешняя красота.
«Я стараюсь разобраться в себе, получить новые знания и постоянно совершенствовать свой мозг. Быть умным и добрым человеком гораздо важнее, чем быть красивым».
Начинающая актриса также заявила, что личная жизнь – это то, что должно быть конфиденциальным, поэтому она предпочитает оставаться в тени и умалчивать о своих отношениях.
«Меня всегда учили, что конфиденциальность — это то, что необходимо ценить и сохранять до последнего. Пусть лучше все думают, что я скучная, чем знают все подробности моей жизни».