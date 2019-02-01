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Ирину Усок подозревают в похищении ребёнка

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1 февраля 2019
Российскую актрису театра и кино Ирину Усок задержали полицейские в аэропорту Нью-Йорка и поместили в изолятор. По словам коллеги артистки по театру «Содружество Актеров Таганки» Дениса Муляра, Ирину подозревают в похищении ребёнка.

Ирину Усок подозревают в похищении ребёнка

«Она родила не так давно, - рассказал Муляр. - Может, там с мужем какие-то терки непонятные. Она сюда приезжала с ребенком, все было нормально. Потом она, наверное, поехала туда, что-нибудь там случилось, может. Муж у нее вроде американец, насколько я знаю».

Ирина Усок известна телезрителям по ролям в таких фильмах, как «Мама, не горюй!» и «Золушка.ru», а также в сериалах «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Барвиха», «Мент в законе», «Умножающий печаль» и другим.
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Денис МулярИрина Усок
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БарвихаДаша Васильева. Любительница частного сыска -1Даша Васильева. Любительница частного сыска -2Даша Васильева. Любительница частного сыска -3Даша Васильева. Любительница частного сыска -4Золушка.ruМама, не горюй!Мент в законе-4Умножающий печаль

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Ирину Усок подозревают в похищении ребёнка фотографии
Ирину Усок подозревают в похищении ребёнка фотографии
Ирину Усок подозревают в похищении ребёнка фотографии
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