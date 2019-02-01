Ирину Усок подозревают в похищении ребёнка

Российскую актрису театра и кино Ирину Усок
задержали полицейские в аэропорту Нью-Йорка и поместили в изолятор. По словам коллеги артистки по театру «Содружество Актеров Таганки» Дениса Муляра
, Ирину подозревают в похищении ребёнка.
«Она родила не так давно
, - рассказал Муляр. - Может, там с мужем какие-то терки непонятные. Она сюда приезжала с ребенком, все было нормально. Потом она, наверное, поехала туда, что-нибудь там случилось, может. Муж у нее вроде американец, насколько я знаю
».
Ирина Усок известна телезрителям по ролям в таких фильмах, как «Мама, не горюй!»
и «Золушка.ru»
, а также в сериалах «Даша Васильева. Любительница частного сыска»
, «Барвиха»
, «Мент в законе»
, «Умножающий печаль»
и другим.