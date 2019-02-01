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Эван Рэйчел Вуд рассказала о попытке суицида

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1 февраля 2019
Голливудская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по роли андроида Долорес в сериале «Мир Дикого Запада», в статье для издания Nylon в подробностях рассказала о том, почему хотела покончить с собой.

«Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это худшее, что когда-либо со мной случалось», - пишет Вуд о том периоде своей жизни. Актриса призналась, что в 22 года ей пришлось лечь в психиатрическую клинику, потому что она хотела совершить суицид из-за систематических изнасилований и жестокого обращения.

«Я чувствовала себя так, как будто меня сбил грузовик, - вспоминает Эван. - Затем, недолго думая, я подняла трубку: «Мам, я пыталась покончить с собой».

Эван Рэйчел Вуд рассказала о попытке суицида

«Мой посттравматический синдром был вызван несколькими изнасилованиями и жестоким отношением, которые продолжались в течение нескольких лет, - вспоминает Вуд. - Когда пришло время найти психиатрическую больницу, моей главной заботой, о которой большинству людей не приходится беспокоиться, стало найти способ получить помощь, чтобы никто об этом не узнал. Если бы о моей проблеме стало известно общественности, у меня было бы гораздо меньше шансов восстановиться, так как я бы встретилась с жестокостью незнакомых людей».

Чтобы лечь в больницу, актрисе пришлось сменить имя: «Я почувствовала некоторое облегчение. Я не могла вспомнить, каково это — не быть Эван Рэйчел Вуд. Каждый день я становилась намного сильнее. Когда пришло время покидать больницу, мне даже стало немного не по себе. Конечно, хочется уехать оттуда. Но это первое место, где я почувствовала себя в безопасности».

Впоследствии звезда продолжила ходить на терапию, чтобы окончательно восстановиться. Однако жизнь ей спасли не только лекарства, но и тепло и понимание со стороны близких людей: «Депрессия — это не слабость, это болезнь. Иногда смертельно опасная. И порой людям нужно знать, что их любят и что они не одиноки».
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Эван Рэйчел Вуд рассказала о попытке суицида фотографии
Эван Рэйчел Вуд рассказала о попытке суицида фотографии
Эван Рэйчел Вуд рассказала о попытке суицида фотографии
Эван Рэйчел Вуд рассказала о попытке суицида фотографии
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