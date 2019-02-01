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Кара Делевинь повторила снимок Джанет Джексон

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1 февраля 2019
Американская актриса и модель Кара Делевинь снялась обнаженной для новой кампании французского дома моды Balmain. Компанию ей составил креативный директор Balmain Оливье Рустен. Фотография повторила легендарный снимок Джанет Джексон, сделанный в 1993 году для журнала Rolling Stone.

Кара Делевинь повторила снимок Джанет Джексон

На оригинальной фотографии, снятой Патриком Демаршелье, Джексон в одним джинсах стоит с поднятыми над головой руками, а ее грудь прикрывает тогдашний бойфренд Рене Элизондо. На снимке от Balmain Рустен не только обнимает модель, но и выглядывает из-за её плеча.
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Кара Делевинь

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Кара Делевинь повторила снимок Джанет Джексон фотографии
Кара Делевинь повторила снимок Джанет Джексон фотографии
Кара Делевинь повторила снимок Джанет Джексон фотографии
Кара Делевинь повторила снимок Джанет Джексон фотографии
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