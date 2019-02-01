Кара Делевинь повторила снимок Джанет Джексон

Американская актриса и модель Кара Делевинь
снялась обнаженной для новой кампании французского дома моды Balmain. Компанию ей составил креативный директор Balmain Оливье Рустен. Фотография повторила легендарный снимок Джанет Джексон
, сделанный в 1993 году для журнала Rolling Stone.
На оригинальной фотографии, снятой Патриком Демаршелье, Джексон в одним джинсах стоит с поднятыми над головой руками, а ее грудь прикрывает тогдашний бойфренд Рене Элизондо. На снимке от Balmain Рустен не только обнимает модель, но и выглядывает из-за её плеча.