«Она взяла мою фамилию, и это здорово»: Лиам Хемсворт о жизни после свадьбы с Майли Сайрус

В конце прошлого года Лиам Хемсворт
и Майли Сайрус
в тихом семейном кругу сыграли свадьбу
. О торжестве СМИ узнали только благодаря Инстаграму, куда гости и сами молодожены выкладывали праздничные фото и видео. На днях Лиам откровенно рассказал о подготовке к свадьбе и медовом месяце в шоу «В прямом эфире с Келли и Майклом».
В эфире программы актер заявил, что Майли взяла его фамилию. Кстати, певица уже приходилось менять себе имя. В 2008 году 15-летняя Дестини Хоуп Сайрус стала Майли Рэй Сайрус.
«На самом деле теперь ее настоящее имя Майли Рэй Хемсворт. Псевдоним Майли Сайрус останется только для сцены. Сам не ожидал такого поступка от нее. Ее все будут знать, очевидно, как Майли Сайрус, но она взяла мою фамилию, и это здорово. Я не просил ее об этом»
, - признался Лиам.
«Она просто сказала: «Конечно, я буду Хемсворт». Это был, пожалуй, лучший момент церемонии. Я даже не сразу сообразил, что ответить. Сказал что-то вроде: «Это здорово!»
.
Лиам раскрыл немного подробностей из личной жизни молодоженов. Например, теперь Майли записана у него в телефоне просто и лаконично – Жена. Именно так актер часто называет свою возлюбленную.
Хемсворт рад, что свадебное торжество получилось довольно скромным. Актер и певица отметили свадьбу в доме семьи Майли в Теннеси.
«Мы никогда не хотели устраивать что-то слишком экстравагантное или грандиозное. Все это смущает. Мы знаем, что чувствуем друг к другу, поэтому захотели сделать что-то простое и органичное. Просто с близкими людьми и нашими семьями. И это был действительно хороший, особенный день»
, - поделился Лиам.