Кэти Перри рассказала о жизни с Орландо Блумом

34-летняя певица Кэти Перри
украсила обложку весеннего выпуска журнала Paper, а также дала интервью этому изданию, в котором раскрыла некоторые подробности своей личной жизни. А что самое интересное – певица рассказала о взаимоотношениях со своим бойфрендом Орландо Блумом
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Кэти и Орландо начали встречаться в 2016 году, затем весной 2017-го расстались. Однако 2018-й год пара встретила вместе, и с тех пор в их отношениях царит любовь и понимание. В интервью певица поведала, каково это – жить с Орландо Блумом.
«Мой парень даже не знает, что я выбросила его сумку с туалетными принадлежностями, пока его не было дома. Я пообещала подарить ему новый набор на Рождество. Он сказал: «О боже, я собирал каждое средство по всему миру в течение 10 лет!». А я ответила: «Как только ты уехал, эта штука отправилась в мусорный бак»
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«Сейчас в отношении личной жизни у меня раздвинуты границы. Я могу четко озвучить свои потребности и ценю тот факт, что отношения требуют много работы. Легко быть одиноким, жить своей удивительной одинокой жизнью, думая, что ты величайший и лучший, и делать все, что хочешь. Но потом, когда вы начинаете встречаться, вы, ребята, начинаете учить друг друга. Сейчас я более восприимчива к урокам, чем когда мне было 20, и я верила в диснеевских принцесс. Я стала очень прагматичной, следую логике, я трезво смотрю на мир. Я была замужем, когда мне было 25 лет. Сейчас мне 34 года. Это было почти 10 лет назад. Я верила, что это мой единственный мужчина на всю жизнь. А сейчас я просто стала совсем другим человеком»
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