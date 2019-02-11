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«Я была замужем за русским, евреем, украинцем и турком»: Галина Данилова рассказала о предательствах мужей

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11 февраля 2019
Звезда скетч-шоу «6 кадров» Галина Данилова стала героиней очередного выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказала о своих четырех неудачных браках.

«Я была замужем за русским, евреем, украинцем и турком»: Галина Данилова рассказала о предательствах мужей

В своей жизни Галине не раз пришлось столкнуться с изменами, обманами и предательствами со стороны мужчин. В первый раз актриса вышла замуж, будучи совсем юной. Данилова призналась, что безумно любила своего супруга, родила ему сына. Но брак продлился недолго – актриса уличила мужа в измене.

«Я сразу предупредила: «только не изменяй мне». Все могу простить кроме предательства. Однажды я получила доказательства его измены. Поначалу думала, может стоит простить, ведь у нас семья. А потом подруга рассказала, что там были многочисленные измены. После расставания он с сыном практически не общался, видел его в детстве раза два», - рассказала Данилова.

От второго брака Галина пострадала не только морально, но и физически. Муж актрисы злоупотреблял алкоголем и не раз поднимал на нее руку.

«Часто бывало такое, что он устроит дебош, драку, а на утро начинает извиняться. Он даже порой интересовался: «неужели это сделал я?». Жить в таких условиях было невыносимо, но закончилось все опять же из-за измены», - поделилась Галина.

Третий супруг актрисы – Дмитрий – был младше нее на восемь лет. Их отношения с Даниловой развивались очень стремительно, и вскоре у пары родилась дочь Ульяна. Но и этот супруг предал Галину.

«Я помню, как ходила беременная, делала уроки с сыном и в голове у меня постоянно крутилась мысль, что это самый счастливый год в моей жизни. Так и получилось. Вскоре после того, как я стала популярна, начались конфликты. Муж не понимал, как я устаю, мы постоянно ссорились. И однажды я заподозрила его в измене. Дима отпирался, сказал, что я дура, а буквально через пять минут я увидела смс от любовницы», - поведала Данилова.

На этот раз Галина попыталась сохранить брак. Чтобы отвлечься, актриса уехала в Турцию. Но даже там она не смогла скрыться от неприятных новостей про измены мужа.

В Турции Данилова закрутила роман с молодым человеком Сейхуном Эзбером, который был младше ее на 17 лет. Однако через пару лет совместной жизни актриса поняла, что он аферист.

«Я купила землю на свои деньги, построила дом. Все сделала сама. А потом узнаю, что у него не просто есть любовница: он ее регулярно водит в тот самый дом. Для восточных мужчин измена - это ничего не значащая история, но я настояла на разводе. При этом он успел продать землю, дом, чтобы вложиться в бизнес. Мы разведены только в России, а в Турции мне еще нужно доказать, что были основания для развода».

Череда неудач в личной жизни заставила Галину разочароваться в мужчинах. Сейчас она уделяет все свое время детям.

«Я была замужем за русским, евреем, украинцем и турком. И все они были одинаковыми. Все как на подбор», - заявила актриса.
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«Я была замужем за русским, евреем, украинцем и турком»: Галина Данилова рассказала о предательствах мужей фотографии
«Я была замужем за русским, евреем, украинцем и турком»: Галина Данилова рассказала о предательствах мужей фотографии
«Я была замужем за русским, евреем, украинцем и турком»: Галина Данилова рассказала о предательствах мужей фотографии
«Я была замужем за русским, евреем, украинцем и турком»: Галина Данилова рассказала о предательствах мужей фотографии
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