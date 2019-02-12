«Я глупая женщина»: Ирина Муравьева рассказала о комплексе неполноценности

8 февраля звезде советского кино Ирине Муравьевой
исполнилось 70 лет. По этому случаю Первый канал выпустил документальный фильм о жизни и творчестве актрисы под названием «Больше солнца, меньше грусти». Муравьева рассказала, что на протяжении всей жизни ее преследует чувство неуверенности в себе. Актриса долго не могла смотреть картины, в которых она снималась.
В начале своей карьеры Ирине казалось, что она делает свою работу недостаточно хорошо. Она боялась, что зрители, увидев ее игру, скажут: «Какой ужас! Как это все бездарно»
.
Многие считают лучшей работой актрисы фильм «Карнавал»
, но только не сама Муравьева - она была недовольна собой. Также Ирина боялась смотреть телеспектакли со своим участием. Однако сейчас актриса называет себя глупой и признается, что для каких-либо страхов не было никаких оснований.
«Я глупая женщина. Когда я снималась в телевизионных спектаклях и видела себя, я всегда говорила: «Ой, как плохо». При этом я не смотрела на то, как я играю, а обращала внимание на то, что вот тут я повернулась и у меня подбородок, а здесь у меня как-то нос криво. Вот это жуткое, вот это бабское отношение к себе на пленке меня очень долго преследовало»
, - поделилась Ирина.
Однажды актриса так расстроилась после просмотра фрагмента фильма «Москва слезам не верит»
с ее участием, что даже не смогла загримироваться и продолжить работу.
«Кошмар какой, какая противная женщина, мне казалось, что это веселый персонаж, что же я там такого наиграла, какая грубость, какая разнузданность, какое хамство!»
, - описала свое состояние Муравьева. До сих пор Ирина не любит видеть себя на экране, а на театральной сцене жутко волнуется, когда в зале есть знакомые или друзья.
Изначально Муравьева хотела поступать в педагогический институт. А позднее решила, что хочет быть артисткой, хотя сама считала, что не обладает талантом и хорошими внешними данными. «Родственники сказали: «Хорошо, поступай», но все равно я понимала, что никто не верит в меня»
, - призналась актриса.
Два года Ирина покоряла приемную комиссию ГИТИСа. Несмотря на то что Муравьева нигде не занималась и в самодеятельности не участвовала, у нее получилось. По словам актрисы, «кроме страха, ужаса и большой закомплексованности ничего не было»
.
Комплекс неполноценности Ирине Муравьевой помог перебороть ее муж - театральный режиссер Леонид Эйдлин
. Никто даже не подозревал об отношениях Эйдлина и Муравьевой, пока они не поженились. С Леонидом актриса прожила в любви и согласии более сорока лет, в 2014 году он скончался.
Секретом своего счастья Муравьева считает слово «нельзя».«Нельзя разводиться, нельзя не терпеть, нельзя не жалеть, нельзя не понимать»
, - поделилась актриса.