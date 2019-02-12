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«Будут ещё элементы оперы»: Горан Брегович рассказал о своём сериале

12 февраля
2019 год

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12 февраля 2019
15 февраля в Москве в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT состоится концерт любимого композитора Эмира Кустурицы, написавшего музыку к его «Времени цыган», «Аризонской мечте» и «Андерграунду», а также к «Королеве Марго» Патриса Шеро, фильмам Наны Джорджадзе и Раду Михайляну, автора песен Игги Попа и Сезарии Эворы, квинтэссенции балканского духа - музыканта и философа Горана Бреговича. Мы созвонились накануне выступления и обсудили Россию, Милоша Биковича, современное голливудское кино, сериал «Великая», миграционные процессы и хорошую выпивку.

«Будут ещё элементы оперы»: Горан Брегович рассказал о своём сериале

Это уже ваш пятый или шестой приезд в Россию?

Я уже давно сбился со счета. Но я стараюсь как можно чаще бывать у вас. То, что у меня в России есть своя публика, я воспринимаю как лучший комплимент. Мы - сербы как ваши младшие братья, которые знают про вас всё. Мы знаем всех русских писателей, композиторов, вашу историю, а вы о нас, к сожалению, знаете совсем немного. Поэтому я стараюсь в каждый свой проезд хотя бы немного рассказать о своей Родине, и я рад, что мне удается собрать людей, которые будут это слушать.

Как по-вашему изменилась Россия за последние 10-15 лет?

Россия – очень разная. Я выступаю в Новосибирске и Красноярске с симфоническим оркестром, и эти города остаются такими же как и в книгах великих русских писателей, а вот Москва и Санкт-Петербург меняются каждый год, меняется мода, ритм жизни, разговоры, архитектура, и честно говоря, мне это очень нравится.

Вы сказали, что у нас мало знают о культурной жизни Сербии. Может, вы хотели бы прорекламировать какой-нибудь сербский фильм или книгу?

Такая большая ответственность. У нас есть писатель – Иво Андрич. Если вам когда-нибудь попадётся в руки любая из его книг – то вы несомненно получите удовольствие. Начать можно с его самой известной работы «Мост на Дрине» за которую он получил Нобелевскую премию.

«Будут ещё элементы оперы»: Горан Брегович рассказал о своём сериале

Cейчас один из самых популярных у нас актеров – Милош Бикович, очень много снимается Петар Зекавица. Знают ли на Родине об их успехах в России?

Честно говоря, я взял паузу в работе с кино, и не могу сказать, что держу руку на пульсе всех процессов. Мне конечно приятно, что у ребят есть своя аудитория, но вряд ли смогу как-то глубоко это проанализировать. В России прекрасная актерская школа. Недавно я посмотрел сериал «Великая» про Екатерину II – это очень сильная работа, и если на таком фоне мои соотечественники не теряются – это о чем-то да говорит.

Несколько лет назад вы заявили, что начинаете работу над собственным сценарием. Как продвигается этот проект?

Да, я пару лет работал над этим проектом и даже получил поддержку Министерства культуры Сербии, но потом отвлекся на работу в театре, и сейчас думаю, что самая правильная форма для моей истории – это сериал, теперь ищу способ как её правильно подогнать.

Расскажете пару слов о сюжете?

Сегодня иммигрантской столицей Европы можно назвать Манчестер. Соответственно, там и будут разворачиваться основные события моего сценария. Всего будет 12 серий, они будут складываться из нескольких линий – историй мигрантов со всех концов света, в том числе и из России. При этом будут ещё элементы оперы и очень-очень много музыки.

Что вы будете играть на концерте в Москве? Проверенные хиты или какой-то новый материал?

Акцент будет сделан на моей новой записи «Три письма из Сараево». Это проект, состоящий из двух частей. Первая - это вариации на тему моих любимых еврейских, христианских и мусульманских мотивов, вторая – это скрипичный концерт, где я работаю вместе с тремя разными скрипачами: один из Тель-Авива, второй из Туниса, третий из Белграда. То есть у меня получаются три вида писем-песен – еврейские, мусульманские и христианские. У каждого из них свой стиль исполнения и особая техника.

«Будут ещё элементы оперы»: Горан Брегович рассказал о своём сериале

Планируете ли снова взяться за саундтреки, как было с фильмами Эмира Кустурицы, Наны Джорджадзе?

Нет, я это уже отпустил. Жизнь слишком коротка. Это раньше кино было важнейшим из искусств. Во времена Стравинского, кино было самым мощным и эффективным медиумом, а сегодня это просто развлечение. Я рад, что мне удалось застать конец той прекрасной эпохи, поработать с настоящими авторами. Но сегодня я умываю руки. В современных блокбастерах нет места музыке, там нужны только вжжж, и бабах, и я просто не хочу тратить на это время. Хотя в каком то смысле я остаюсь композитор для кино, только это кино не на большом экране, а в голове у моего слушателя.

Пожалуй, это и есть идеальный вид творчества…

Конечно, я хочу чтобы люди танцевали под мою музыку, выпивали под мою музыку, занимались любовью, а не сидели в пыльных креслах в каком-нибудь провинциальном зале.

Будете ли вы выпивать во время вашего концерта с Москве?

Конечно, это прописано в моём контракте, у меня всегда на сцене бутылка Jack Daniels. Но, конечно же, и пробую и местные напитки, и тут России - нет равных. Ведь музыка очень тесно связана с алкоголем. Я воспитан в такой культуре, где у музыки всегда есть повод, как и у стаканчика доброй сливовицы, поэтому моя группа и называется «Оркестр свадеб и похорон».

Жан Просянов
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«Будут ещё элементы оперы»: Горан Брегович рассказал о своём сериале фотографии
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