Юлий Гусман и Кама Гинкас поделились воспоминаниями о Сергее Юрском

8 февраля ушел из жизни народный артист России Сергей Юрский
. Вчера состоялось прощание с актером в Московском театре имени Моссовета, где он прослужил более 40 лет.
Проводить Сергея Юрьевича в последний путь пришли Александр Калягин
, Константин Эрнст
, режиссер Сергей Женовач
, актеры Евгений Стеблов
, Олег Басилашвили
, Владимир Меньшов
, Леонид Ярмольник
, Вера Васильева
и другие коллеги, а также сотни поклонников его творчества.
С трогательной речью выступил режиссер Кама Гинкас
: «В Ленинграде, когда молодой Юрский играл Чацкого (а ему в театре это не очень давали делать) — на стенах театра люди писали: «Чацкий — только Юрский!». Мой отец, приехал из Риги, чтобы посмотреть этот спектакль. Я спросил его: «Ну как?» Он ответил, что когда, стоя смотрел спектакль с балкона, то боялся, что его арестуют за то, что он видит каким и как Юрский играет Чацкого!»
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Также воспоминаниями о Сергее Юрском поделился Юлий Гусман
: «40 лет назад в Баку мы с Юрским жили в одном пансионате. У меня был очень болен отец, уже очень старый человек, бакинец, который с грустью сказал Юрскому: «Я всегда мечтал услышать, как Вы читаете прозу, но, к сожалению, мне это уже не доведется». На следующий день, когда вся наша компания поехала в Баку, Юрский остался в пансионате. Он одел артистический фрак с бабочкой, артистические туфли, пришел в комнату к моему отцу и для него одного, единственного его зрителя — два часа читал прозу. Через две недели мой отец умер. Я часто думаю о своем отце и при этом всегда вспоминаю Сергея Юрского»
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Режиссер театра «Эрмитаж» Михаил Левитин
назвал Юрского «Гофманом нашего времени»: «Когда в зале Чайковского Юрский читал «Евгения Онегина», толпа не попавших в зал людей сломала на улице двери и прорвалась в зал. В это время Юрский уже был на сцене и успел произнести: «Евгений Онегин. ГЛАВА ПЕРВАЯ», эпиграф первой главы. Но в зале стоял шум от прорвавшихся в зал людей, которые еще не расселись в проходах, по ступенькам. Юрский подождал и сказал: «Нет, так я читать не буду» и ушел со сцены. Когда шум утих, он снова вышел. И начал так: «Евгений Онегин. ГЛАВА ВТОРАЯ»
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Во время прощания показали видео, где Юрский читает свои стихи. В этот пронзительный момент Евгению Стеблову прямо на сцене стало плохо. Артист упал в обморок, и его пришлось приводить в чувства за кулисами.