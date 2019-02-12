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Виктория Исакова поблагодарила Романа Абрамовича

12 февраля
2019 год

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12 февраля 2019
Актриса Виктория Исакова активно ведет свой блог в Инстаграме, где делится с подписчиками яркими моментами. На прошлой неделе Виктория делилась впечатлениями во время путешествия в Париж, а пару дней назад решила рассказать о гастролях в Лондоне.

Виктория Исакова поблагодарила Романа Абрамовича

«Значит так: знаю, что все спят, но мне не спится, а вы проснетесь и будете читать. Начинаю рассказывать вам про путешествие в Лондон. Это займёт десяток постов, думаю. Главное - мы играли спектакли с театром им. Пушкина. Это конечно очень круто, когда выезжаешь со спектаклями в другую страну и 80% зрителей говорят на другом языке. Никогда не понятно, как пройдёт спектакль и как зрители воспримут то, что ты им показываешь», - написала актриса.

В своем обращении Исакова выразила благодарность предпринимателю Роману Абрамовичу, который оказал материальную помощь театру.

Виктория Исакова поблагодарила Романа Абрамовича

«Хочется поблагодарить всех причастных, за то, что вывезли нашу огромную труппу. Спасибо Роману Абрамовичу, потому что эта поездка стала возможной благодаря ему. Все фотографии начну выкладывать потихоньку и рассказывать про гастроли».
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Виктория Исакова поблагодарила Романа Абрамовича фотографии
Виктория Исакова поблагодарила Романа Абрамовича фотографии
Виктория Исакова поблагодарила Романа Абрамовича фотографии
Виктория Исакова поблагодарила Романа Абрамовича фотографии
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