Виктория Исакова поблагодарила Романа Абрамовича

Актриса Виктория Исакова
активно ведет свой блог в Инстаграме, где делится с подписчиками яркими моментами. На прошлой неделе Виктория делилась впечатлениями во время путешествия в Париж, а пару дней назад решила рассказать о гастролях в Лондоне
.
«Значит так: знаю, что все спят, но мне не спится, а вы проснетесь и будете читать. Начинаю рассказывать вам про путешествие в Лондон. Это займёт десяток постов, думаю. Главное - мы играли спектакли с театром им. Пушкина. Это конечно очень круто, когда выезжаешь со спектаклями в другую страну и 80% зрителей говорят на другом языке. Никогда не понятно, как пройдёт спектакль и как зрители воспримут то, что ты им показываешь»
, - написала актриса.
В своем обращении Исакова выразила благодарность предпринимателю Роману Абрамовичу, который оказал материальную помощь театру.
«Хочется поблагодарить всех причастных, за то, что вывезли нашу огромную труппу. Спасибо Роману Абрамовичу, потому что эта поездка стала возможной благодаря ему. Все фотографии начну выкладывать потихоньку и рассказывать про гастроли»
.