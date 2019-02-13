«История повторяется»: Джордж Клуни сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой

Меган Маркл
, Герцогиня Сассекская (которая в скором времени станет матерью
), очень часто становится жертвой нападок со стороны ненавистников. То им не нравится ее происхождение, то актерское прошлое, то скандальные родственники, то очередной наряд или поступок. На днях в защиту Маркл высказался ее близкий друг - голливудский актер Джордж Клуни
. В недавнем интервью он заявил, что СМИ слишком жестко критикуют герцогиню Меган.
Клуни даже сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой, которая так же не раз становилась жертвой критики.
«Хейтеры и недобросовестные журналисты гоняются за Меган повсюду, преследуют ее и оскорбляют. Им плевать даже на то, что она в первую очередь женщина и что она находится на седьмом месяце беременности. Точно таким же гонениям и оскорблениям в свое время подвергалась принцесса Диана. История повторяется. И мы все прекрасно помним, чем это все закончилось»
, - заявил актер.
Напомним, что в 1997 году принцесса Диана погибла в автокатастрофе при попытке скрыться от папарацци со своим возлюбленным Доди-аль-Файедом.
Родственники Меган только подливают масла в огонь, снабжая СМИ ложной информацией о жизни актрисы. Джорджа Клуни расстраивает, что Меган вынуждена публично просить отца и сводную сестру остановиться.