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Дарья Мельникова рассказала, как Артур Смольянинов справляется с детьми

13 февраля
2019 год

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13 февраля 2019
27-летняя Дарья Мельникова недавно стала мамой во второй раз. Почти сразу после рождения сына актриса завела свой блог в Инстаграме, где делится советами о материнстве. На днях число подписчиков блога Дарьи перевалило за 6000. По этому поводу она опубликовала фото с младшим сыном и ответила на новую порцию вопросов от поклонников.

Дарья Мельникова рассказала, как Артур Смольянинов справляется с детьми

«С удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Некоторые я скомпоновала и объединила. И обязательно отвечу на вопросы, которые не вошли сегодня, чуть позже.

Как решилась на второго ребенка? Как совмещать воспитание старшего и младшего сына? Что изменилось с появлением детей:
Второго ребенка мы очень хотели. У нас с мужем вообще нет никакой установки по поводу численности семьи. Что называется, как пойдет. Поэтому мы безмерно счастливы, что их уже двое! Как совмещать воспитание - да просто жить. Для меня воспитание ребенка - это пример родителей. По-другому, мне кажется, не бывает. Дети впитывают образ жизни и образ мысли, поэтому тут я согласна с Таней Шевчук - воспитывать надо себя! Просто я провожу с ними много времени, мы с мужем стараемся всегда с ними играть и везде, куда возможно, брать с собой. Что изменилось? Да всё! Они учат нас становиться лучше!», - поделилась актриса.

Также Дарья рассказала подписчикам о грудном вскармливании, декрете, поликлиниках. Кроме того, Мельникова похвасталась, что ее муж – актер Артур Смольянинов – очень умело обходится с детьми.

Дарья Мельникова рассказала, как Артур Смольянинов справляется с детьми

«Я вообще не представляю себе, как справлялась бы без него. Недавно у меня был опыт жизни с двумя детьми и укладывания их спать, так вот могу сказать, что муж - это чудо, рай, спасение! Мне, конечно, повезло с тем, что он из многодетной семьи, любит детей и знает, как с ними обращаться. Но и я никогда не делала все сама-сама, и с первым ребенком у мужа даже лучше получалось за ним ухаживать, чем у меня. Ну и, наверное, то что он присутствовал на обоих родах - тоже влияет на его отношение к детям».
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Дарья Мельникова рассказала, как Артур Смольянинов справляется с детьми фотографии
Дарья Мельникова рассказала, как Артур Смольянинов справляется с детьми фотографии
Дарья Мельникова рассказала, как Артур Смольянинов справляется с детьми фотографии
Дарья Мельникова рассказала, как Артур Смольянинов справляется с детьми фотографии
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